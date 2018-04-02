Центральный райсуд Николаева уточнил, что его предыдущее
постановление об отмене решения горсовета Николаева об отставке
мэра Александра Сенкевича должно быть выполнено немедленно.
Сенкевича должны восстановить в должности Фото: nikvesti.com Суд
определил способ выполнить предыдущее решение от 16 марта о
признании незаконным решения горсовета НИколаева об отставке
Сенкевича и его отмене.Решение может быть обжаловано горсоветом в
течение 30 дней.5 октября Николаевский городской совет проголосовал
за недоверие мэру Сенкевичу, его работу
признали неудовлетворительной. Экс-мэр обжаловал решение
в суде.11 октября в Верховной Раде зарегистрировали проект
постановления о прекращении полномочий Николаевского городского
совета и назначении внеочередных выборов в локальный орган
власти.
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