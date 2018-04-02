Центральный райсуд Николаева уточнил, что его предыдущее постановление об отмене решения горсовета Николаева об отставке мэра Александра Сенкевича должно быть выполнено немедленно. Сенкевича должны восстановить в должности Фото: nikvesti.com Суд определил способ выполнить предыдущее решение от 16 марта о признании незаконным решения горсовета НИколаева об отставке Сенкевича и его отмене.Решение может быть обжаловано горсоветом в течение 30 дней.5 октября Николаевский городской совет проголосовал за недоверие мэру Сенкевичу, его работу признали неудовлетворительной. Экс-мэр обжаловал решение в суде.11 октября в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о прекращении полномочий Николаевского городского совета и назначении внеочередных выборов в локальный орган власти. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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