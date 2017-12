Британский музыкант Мэттью Беллами, фронтмен группы Muse, готовится к свадьбе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Беллами и Эванс узаконят отношения Фото: elloelle / Instagram Об этом она сообщила в Instagram.Модель обнародовала фото, сделанные на островах Фиджи."Я сказала "да"! Не могу представить наших жизней врозь. Представляю блестящее будущее, полное любви и света, семьи и друзей, моментов, которые превратятся в бесценные воспоминания и счастливую жизнь", – написала Эванс. Was going to surprise everyone on Christmas, but just can’t wait any longer.... We are so happy to announce to the world that we are engaged! Just a few days after my birthday, on the most romantic holiday of our lives, the man of my dreams asked me to marry him! After tears of joy, gasps of shock, and a split second of disbelief, of course- I said YES! I can’t imagine our lives apart. What I can imagine is a bright future full of love & light, family & friends, moments that turn into cherished memories, and a lifetime of pure bliss * Публикация от e l l e * e v a n s * (@elloelle) Дек 23, 2017 at 11:47 PST Ранее у Беллами был роман с актрисой Кейт Хадсон. У них есть общий сын Бингам Хон, родившийся в июле 2011 года.Эванс снималась в клипе группы Muse на песню Mercy. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



