|Майдан, АТО и идеи Третьего Рейха: что известно об обидчиках ромов во Львове (фото)
|25.06.2018 10:50
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Обидчики ромов во Львове, которые устроили резню в таборе, являются приверженцами праворадикальных взглядов.
Своих увлечений они не скрывают и открыто говорят, что тщательно планировали преступление, пишет издание Обозреватель.
С кем имеем дело
— это незарегистрированная «организация», которая до сих пор не фигурировала в сообщениях СМИ. Общее количество членов этой организации неизвестно, однако судя по количеству подписчиков на их страницы в соцсетях, таких только несколько десятков.
У организации нацистов есть свой канал на YouTube, который до 24 июня назывался Lemberg Jugend (с немец. — Львовская Молодежь, вероятно, парафраз из Hitler-Jugend, молодежной нацистской организации в гитлеровской Германии).
Канал был создан лишь 21 июня этого года. На нем два видео — одно из которых создатели назвали «сафари на цыган».
Откуда взялись
Как пишет Misanthropic Division возникла в 2013 году и ее активисты участвовали в Евромайдане и впоследствии в АТО на Донбассе (преимущественно в составе добровольческого полка «Азов»). Это международная правая организация, на официальных страницах которой пишут о «новом понимании национал-социализма» и «восстановлении Европы». В марте 2016 Misanthropic Division взяла на себя ответственность за столкновения с ЛГБТ-активистами, которые пытались провести во Львове Фестиваль равенства.
Их взгляды хорошо отображены на канале в Telegram. Там более 70 сообщений, в основном — это мотивирующие фразы в нацистском духе или картинки, многие из них — на русском языке. Даже первая версия названия этой организации была на русском — «Трезвая и злая молодежь».
Кто организовал нападавших
Зачинщиком полиция считает 20-летнего Андрея Тычку. В сети нашлось его резюме с фото.
Известно, что в 2017 году он закончил Львовский колледж легкой промышленности, где учился на механика швейного оборудования.
Сейчас якобы активно ищет работу.