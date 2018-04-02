"Украэрорух" отмечает отсутствие задолженности авиакомпаний за аэронавигационное обслуживание

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") по состоянию на конец марта 2018 года зафиксировало отсутствие задолженности отечественных и иностранных авиакомпаний за предоставленное провайдером аэронавигационное обслуживание.

Как сообщил пресс-центр "Украэроруха", процент оплаты его счетов один из самых высоких между стран - членов Евроконтроля и составляет 99,93% по счетам, выставленным иностранным пользователям, и 100% - по счетам отечественным пользователям за 2017 год.

"Своевременная оплата предоставленных "Украэрорухом" услуг является основой финансовой устойчивости предприятия, что позволяет эффективно планировать и осуществлять капиталовложения в инфраструктурные проекты, от которых зависит уровень безопасности при обслуживании воздушного движения в воздушном пространстве, находится под ответственностью Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечает пресс-центр, наблюдается тенденция к увеличению количества полетов в весенне-летний период, повлияет на рост доходов государственного предприятия.

"Как известно, в 2017 году наиболее значительные объемы аэронавигационного обслуживания "Украэрорух" предоставил авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сумма уплаченных за это средств составляет почти 35% в структуре доходов провайдера и является львиной долей финансовых поступлений между отечественных авиакомпаний - 78%", -напоминает "Украэрорух".

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины создано в 1992 году, является основой национальной аэронавигационной системы и Объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины (ОГВС).

Среди основных задач предприятия - обслуживание воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства и организация потоков воздушного движения; организация радиотехнического и электротехнического обеспечения обслуживания воздушного движения и выполнения полетов; обеспечения деятельности и развития подразделений ОГВС; организация аварийного оповещения и участие в проведении поисково-спасательных работ; предоставление аэронавигационной информации пользователям воздушного пространства.