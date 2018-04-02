|В Украине вступило в силу упрощенная процедура получения разрешений на добычу нефти и газа
|02.04.2018 11:00
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Соответствующий закон вступил в силу 1 апреляВ Украине вступил в силу закон № 2314-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дерегуляции в нефтегазовой отрасли".
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Закон позволяет после завершения опытно-промышленной разработки месторождений и ввода их в промышленную разработку использовать землю на основании договора с ее собственником или по согласованию с землепользователем на период изменения их целевого назначения и оформления документов, удостоверяющих право пользования ими.
Изменения в Земельный кодекс предусматривает использование земель без изменения их целевого назначения - с применением механизма сервитута.
Закон предоставляет дозволение снимать и переносить почвенный покров земли в случае бурения и обустройства нефтегазовых сердловин, строительства или использования объектов трубопроводного транспорта.
Отменяется обязанность получать горный отвод.
Обязанность возмещать собственникам земли и землепользователям убытки в результате использования с / х земель для добычи нефти и газа, а также вследствие потерь с / х угодий, призванный обеспечивать надлежащую охрану почв.
Объекты нефтегазовой отрасли, в частности скважины, трубопроводы и т.п. исключили из перечня объектов градостроительной деятельности, таким образом убрали необходимость регистрировать их как объекты градостроительства.
Недропользователям право самостоятельно распоряжаться геологической информации, находящейся в их собственности - однако с учетом закона о государственной тайне и о санкциях.
Закон предусматривает отмену необходимости введения месторождения в опытно-промышленную и промышленную разработку по решению Минэнергоугля и вводит декларативный принцип согласования проектов разработки месторождений.
Напомним, в Волынской области раскрыли организованную вооруженную группу, которая специализировалась на кражах нефтепродуктов из магистрального нефтепровода.