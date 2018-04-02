Соответствующий закон вступил в силу 1 апреля

Закон позволяет после завершения опытно-промышленной разработки месторождений и ввода их в промышленную разработку использовать землю на основании договора с ее собственником или по согласованию с землепользователем на период изменения их целевого назначения и оформления документов, удостоверяющих право пользования ими.

Изменения в Земельный кодекс предусматривает использование земель без изменения их целевого назначения - с применением механизма сервитута.

Закон предоставляет дозволение снимать и переносить почвенный покров земли в случае бурения и обустройства нефтегазовых сердловин, строительства или использования объектов трубопроводного транспорта.

Отменяется обязанность получать горный отвод.

Обязанность возмещать собственникам земли и землепользователям убытки в результате использования с / х земель для добычи нефти и газа, а также вследствие потерь с / х угодий, призванный обеспечивать надлежащую охрану почв.

Объекты нефтегазовой отрасли, в частности скважины, трубопроводы и т.п. исключили из перечня объектов градостроительной деятельности, таким образом убрали необходимость регистрировать их как объекты градостроительства.

Недропользователям право самостоятельно распоряжаться геологической информации, находящейся в их собственности - однако с учетом закона о государственной тайне и о санкциях.

Закон предусматривает отмену необходимости введения месторождения в опытно-промышленную и промышленную разработку по решению Минэнергоугля и вводит декларативный принцип согласования проектов разработки месторождений.