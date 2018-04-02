Погода, Новости, загрузка...
“Это русские виноваты!” - ВКС РФ “довели” американских пилотов: 1363 лётчика сбежали из ВВС США
02.04.2018 11:02

Пентагон бьёт тревогу: оказывается, что пилоты ВВС США просто “исчезают”: они отказываются служить и летать на военных самолётах. Подозреваем, что из-за слишком частых встреч с российскими пилотами.

Только за два последних года 1363 опытных пилота покинули службу, уйдя или на пенсию, или в гражданскую авиацию.

Теперь американское военное ведомство испытывает большой недостаток опытных лётчиков. Силы обороны США опасаются серьезных последствий для защиты стран НАТО от потенциального противника (конечно же России). К тому же, отмечают западные СМИ, существенно возросло количество погибших покорителей неба.

Почему уходят пилоты Пентагон не знает, но подозреваем, что одна из причин - это встречи в небе в с российскими ВКС.
Ведь не всякий выдержит тех перехватов, которые делают пилоты России.

Вот например, инциденты над Чёрным морем:


    Над Балтикой американским лётчикам тоже нет покоя:

      Знаменитая "Бочка":

        Возле Норвегии:

          Камчатка:
            Источник - .
            Сводка.нет - Новости Украины и Мира
             Поделитесь статьей с друзьями
             

            Добавить комментарий

            Защитный код
            Обновить