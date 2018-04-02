|“Это русские виноваты!” - ВКС РФ “довели” американских пилотов: 1363 лётчика сбежали из ВВС США
|02.04.2018 11:02
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Пентагон бьёт тревогу: оказывается, что пилоты ВВС США просто “исчезают”: они отказываются служить и летать на военных самолётах. Подозреваем, что из-за слишком частых встреч с российскими пилотами.
Только за два последних года 1363 опытных пилота покинули службу, уйдя или на пенсию, или в гражданскую авиацию.
Теперь американское военное ведомство испытывает большой недостаток опытных лётчиков. Силы обороны США опасаются серьезных последствий для защиты стран НАТО от потенциального противника (конечно же России). К тому же, отмечают западные СМИ, существенно возросло количество погибших покорителей неба.
Почему уходят пилоты Пентагон не знает, но подозреваем,
что одна из причин - это встречи в небе в с российскими
ВКС.
Вот например, инциденты над Чёрным морем:
Над Балтикой американским лётчикам тоже нет покоя:
Знаменитая "Бочка":
Возле Норвегии:
Камчатка:
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