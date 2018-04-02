Пентагон бьёт тревогу: оказывается, что пилоты ВВС США просто “исчезают”: они отказываются служить и летать на военных самолётах. Подозреваем, что из-за слишком частых встреч с российскими пилотами.

Только за два последних года 1363 опытных пилота покинули службу, уйдя или на пенсию, или в гражданскую авиацию.

Теперь американское военное ведомство испытывает большой недостаток опытных лётчиков. Силы обороны США опасаются серьезных последствий для защиты стран НАТО от потенциального противника (конечно же России). К тому же, отмечают западные СМИ, существенно возросло количество погибших покорителей неба.

Почему уходят пилоты Пентагон не знает, но подозреваем, что одна из причин - это встречи в небе в с российскими ВКС.

Ведь не всякий выдержит тех перехватов, которые делают пилоты России.

Вот например, инциденты над Чёрным морем:

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