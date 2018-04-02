На плохое медобслуживание, высокие цены и маленькие зарплаты жалуются многие крымчане, пишет со ссылкой на .

"В Крыму лучше не болеть. Ничем. Даже банальным ОРВИ. Рассказы о бесплатной медицине по страховому полису — сказки. В больнице прописывают лечение, которое ты потом покупаешь самостоятельно", — заявляет жительница Симферополя по имени Лиля. По ее словам, "бесплатное" медобслуживание требует записи по талонам:

"Приема ждешь две-пять недель. А если нет такого врача — иди в частную клинику".

"Ты, конечно, можешь сделать бесплатный рентген в поликлинике, но ждать очереди придется месяца два. И следовательно все идут в частные клиники", — добавляет еще одна жительница Симферополя, Мавиле.

"Лекарства в основном российские — многие плохого качества и много подделок. Поэтому все стараются скупаться в Украине — и дешевле, и качество лучше. Зарплата — выше, чем в Украине, но за счет высоких цен все уравнивается", — рассказал крымскотатарский активист из Бахчисарая Эдем.

"Люди на российские лекарства жалуются. Говорят, что хуже действуют или вообще эффекта нет. Европейских к нам не завозят почти, а если и есть, то по огромным ценам. Украинской еды уже нет. В основном российская. Вкус у нее другой, да и качество оставляет желать лучшего", — говорит пенсионерка Галина Петровна из поселка Первомайское.

Она расписала и цены на основные продукты, которые оказались сопоставимы с киевскими. К примеру буханка джанкойского хлеба стоит 20—25 рублей (9—11 гривен), а килограмм картофеля — 45 рублей (около 20 гривен — вдвое дороже, чем в Киеве). Также пенсионерка отметила, что говядина стоит 300—350 рублей за килограмм (135—160 грн), а в Симферополе — на 100 рублей дороже (почти 185 гривен).

"Как они там в городе на 8,5—9 тыс/ рублей (порядка 4 тыс. грн. — Авт.) минимальной пенсии живут — ума не приложу", — отметила Галина Петровна.

Реально выживать только с выращиванием своих овощей на огороде.

Другие жители Крыма также жалуются на дороговизну и низкие зарплаты.

"80% денег уходят на питание. Оплата ЖКХ раздевает догола. Учитель получает 22—30 тысяч рублей (10—14 тыс. грн) при полной загрузке, врач — 15—22 тысячи (6,9—10 тыс. грн), госслужащие — 12—15 тысяч рублей (5,5—6,9 тыс. грн)", — говорит Лиля из Симферополя.

Иного мнения придерживается Эльмаз: "Зарплаты тут разные. В принципе, прожить можно, но наиболее доходные должности занимают россияне, которые имеют преимущества перед местными".

По словам Лидии из больницы им. Семашко, младший медперсонал получает 10—12 тыс. руб, а начальство — главврачи, начмеды и главбухи — "рисуют" себе 150—200 тысяч (69—93 тыс. грн).

однако, есть и положительные моменты. По словам Лилии и Мавиле, россияне активно взялись за строительство дорог, детских садов, школ и общежитий. Возводится новый терминал симферопольского аэропорта. Упомянули женщины и о Керченском мосте.

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