В Соединенных Штатах Америки умер известный сценарист и продюсер Стивен Бочко на 75 году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter .

Сценарист скончался в воскресенье, 1 апреля, во сне. Он находился в окружении своей семьи. Согласно информации издания, в течение долгого времени Бочко боролся с лейкемией, которая, в конце концов, стала причиной его смерти.

Стоит отметить, что Бочко стал известен благодаря многим проектам, включая "Блюз Хилл-стрит", "Закон Лос-Анджелеса", "Полиция Нью-Йорка".

Также за свою продолжительную карьеру он получил десять премий Эмми.

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