Отношения между Турцией и Израилем, некогда теплые, в последние годы существенно обострились, хотя обе стороны поддерживают контакты и сотрудничество.

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху «захватчиком» и «террористом» – в связи с гибелью 15 палестинцев в минувшую пятницу и в ответ на критику турецких военных со стороны Нетаньяху, информирует svodka.net.

Конфликт между лидерами Израиля и Турции разгорелся после того, как Анкара подвергла критике действия израильских военных во время столкновений на границе Израиля и сектора Газа, в результате которых 15 палестинцев погибли и сотни получили ранения. Нетаньяху в ответ написал в твиттере, что армию его страны не должны «поучать те, кто в течение многих лет бомбит мирное население», имея в виду Турцию и ее операции против курдов в Сирии, Ираке и самой Турции. В ответ Эрдоган, выступая перед своими сторонниками, обрушился с критикой на Нетаньяху и на само Государство Израиль, обвинив его в агрессии против палестинцев, назвав «террористическим» и заявив, что его в мире «никто не любит».

Отношения между Турцией и Израилем, некогда теплые, в последние годы существенно обострились, хотя обе стороны поддерживают контакты и сотрудничество.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман отклонил в воскресенье призывы к расследованию гибели 15 палестинцев, с которыми выступили ООН и Евросоюз. «Израильские солдаты сделали то, что было необходимо. Я думаю, что все наши солдаты заслуживают награды», – заявил Либерман в интервью армейскому радио. По данным Израиля, большая часть убитых – члены радикальных палестинских группировок.

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