Председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что 3 апреля законопроекты об отмене электронного декларирования для гражданских активистов рассмотрит парламент. Парубий: Я прошу комитет по борьбе с коррупцией, чтобы сегодня он мог собраться и рассмотреть Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com По словам спикера, законопроектами предлагают отменить электронное декларирование для представителей общественных антикоррупционных организаций и иностранцев, которые входят в наблюдательные советы государственных компаний, а также отменить уголовную ответственность для этих категорий граждан, если они не подали свои декларации до 1 апреля."Я прошу комитет по борьбе с коррупцией, чтобы сегодня он мог собраться и рассмотреть", – заявил Парубий.Парубий выразил надежду, что 3 апреля законопроекты рассмотрит Верховная Рада.23 марта 2017 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект №6172, обязав членов общественных организаций с 2018 года подавать электронные декларации. 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к закону о е-декларациях.Срок подачи электронных деклараций завершился 31 марта.22 марта 2018 года Верховная Рада отклонила законопроект №8120, который предполагал отмену введения в действие нормы об обязательном электронном декларировании для активистов общественных организаций.28 марта еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал Киев за то, что обязательное электронное декларирование активистов не отменили.Порошенко призвал нардепов "услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования".Депутаты отказались от внеочередного заседания парламента, чтобы рассмотреть этот вопрос. 29 марта послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) выразили обеспокоенность необходимостью подачи электронных деклараций активистами общественных организаций в Украине, Государственный департамент США призвал отменить "карательный закон". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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