Больше только пострадали жители Киевщины

"В результате осложнения погодных условий и порывов ветра, из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 192 населенных пункта в 8 областях, а именно: Киевская - 112, Житомирская - 34, Волынская - 15, Кировоградская - 12 Черкасская - 12, Николаевская - 5 , Днепропетровская - 1 и Луганска - 1 ", - сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.