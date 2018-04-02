|Непогода в Украине оставила без электроснабжения 200 населенных пунктов
|02.04.2018 11:07
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Больше только пострадали жители КиевщиныИз-за непогоды и сильных порывов ветра состоянию на утро 2 апреля во 8 областях Украины были обесточены почти 200 населенных пунктов.
Фото: rivne.dsns.gov.ua
"В результате осложнения погодных условий и порывов ветра, из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 192 населенных пункта в 8 областях, а именно: Киевская - 112, Житомирская - 34, Волынская - 15, Кировоградская - 12 Черкасская - 12, Николаевская - 5 , Днепропетровская - 1 и Луганска - 1 ", - сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в Днепре 20 и 21 марта официально было объявлено выходными днями через сложные погодные условия.
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