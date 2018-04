Так называемые частные военные кампании уже действительно существуют в Украине в виде легализованных добробатов в составе силовых структур.

Об этом эфире на условиях анонимности заявил экс-сотрудник одной из западных частных военных компаний, передает .

Кроме того, он рассказал, что следующими шагами украинской власти должна быть полная легализация таких структур в форме спецподразделений того или иного ведомства.

"Фактическими ЧВК уже есть часть легализованных в структуре и добровольческих батальонов. Собственно, они уже имеют всю полноценную кадровую базу для ЧВК. И их надо будет дальше переформатировать в полноценные спецподразделения соответствующих силовых структур, - сейчас они таковыми не являются, - либо они де-факто станут частными военными компаниями", - отметил прежний наемник.

По его словам, если в Украине не будут спешить с легализацией подобных компаний, эти структуры могут зарегистрироваться в странах, где такая деятельность законодательно регламентирована.

"По своему опыту знаю, что в большинстве тех, кто повоевал и остался жив, не будет более яркого воспоминания чем война, в которой они участвовали! Так называемый "Афганский синдром". Они не способны самореализоваться нигде и никогда. Такими были условия их воспитания и жизни. смерть - это всегда самореализация. Уровень и условия, в которых она приходит - вот что важно. Давать смерть - это просто работа", - убежден военый.

Также он добавил, что такую ​​возможность следует обеспечить и тем, кто получил определенные ранения в боевых действиях.

"Я бы даже сделал больше - переучить бойцов, которые в результате ранений получили определенные ограничения, и каково их ранения не мешают быть операторами БПЛА, РЛС. Даже создавать боевые машины для таких солдат", - добавил экс-наемник.

Стоит отметить, что ранее американский аналитический центр Institute for the Study of War обнародовал данные последнего исследования "Российская военная выправка", в котором говорится о военный порядок сухопутных сил.

Согласно этим данным, начиная с 2014 года разместила и реорганизовал свои подразделения для поддержки быстрого механизированного набег на украинские территории - как в восточные, так и в южные регионы, сообщает Politeka.

Несколько основных пунктов Кремль разместил вдоль российско-украинской границы. Впрочем, по непонятным причинам не поступил так же у стран Балтии. Неподалеку от Украины насчитывается по меньшей мере три механизированные бригады, а в балтийском регионе - только один десантное подразделение.

Кроме того, в 50 милях от нашей границы базировались сухопутные силы вдоль отдельных линий наступления с защищенными тылам.

Американские аналитики обратились к властям и всех союзников с просьбой безотлагательно пересмотреть все заготовленные для России сценарию - в том числе военные и гражданские инструменты воздействия на агрессора. Это считают крайне необходимым для дальнейшей защиты всех стран-членов , а также шансом уберечь Украину от худшего.

