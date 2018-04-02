В понедельник, 2 апреля, в Украине стартовала медицинская реформа, сообщает РБК-Украина .

Теперь украинцам предстоит в рамках кампании "Врач для каждой семьи" выбрать врача первичной медицинской помощи и подписать с ним декларацию. Врач, в свою очередь, будет получать оплату за каждого закрепленного за ним пациента. Начисление по этому параметру начнется уже в июле этого года.

Стоит отметить, что к каждому терапевту может быть прикреплено максимум 2 тысячи пациентов, семейному врачу - 1 800, а педиатру - 900.

Подписать декларацию с врачом можно будет только в медучреждениях, которые присоединились к реформе. Такие больницы будут отмечены наклейкой "Тут можно выбрать своего врача".

Для подписания декларации нужно иметь при себе паспорт, идентификационный код и мобильный телефон. Для детей до 14 лет - свидетельство о рождении. Кампания по подписанию деклараций с врачами бессрочная.

Как сообщал svodka.net, в Украине Министерство здравоохранения отменило талоны, отчетность по диспансерному осмотру и обязательные медицинские карты для поступления в школу.

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