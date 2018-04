Financial Times: Встречавшийся с советником Трампа россиянин имеет тесные связи с семьей Путина Эта информация, вероятно, вызовет новые вопросы относительно того, не пытался ли Принс в ходе встречи с Дмитриевым наладить секретный канал связи с Кремлем в интересах Трампа Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который незадолго до инаугурации Дональда Трампа встречался с его советником Эриком Принсом на Сейшелах, тесно связан с семьей президента Владимира Путина. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на многочисленные источники. Этот факт привлек к Дмитриеву внимание спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует дело о вмешательстве России в американские выборы, информирует svodka.net. Эта информация, вероятно, вызовет новые вопросы относительно того, не пытался ли Принс в ходе встречи с Дмитриевым наладить секретный канал связи с Кремлем в интересах Трампа, пишет FT. По словам шести источников издания, жена Дмитриева Наталья Попова — близкая подруга Катерины Тихоновой, которую Reuters и Bloomberg называют дочерью Путина. Попова училась с Тихоновой на одном курсе в МГУ и сейчас работает ее заместителем в фонде «Иннопрактика». Дмитриев входит в попечительский совет этого фонда. Дружба Поповой и Тихоновой помогла Дмитриеву получить пост в РФПИ и сделала его влиятельной фигурой в Кремле, рассказали три источника FT, которые работают с Дмитриевым, сотрудник госбанка, топ-менеджер частной инвестиционной компании. Читайте: МИДу и Кремлю пора нащупывать педаль тормоза, - Владислав Иноземцев Дмитриев ранее входил в совет директоров компании «Сибур», совладелец которой — Кирилл Шамалов, которого называли мужем Тихоновой. В январе Bloomberg сообщил об их разводе. В 2015 году возглавляемый Дмитриевым РФПИ предоставил «Сибуру» кредит в 1,75 миллиарда долларов. Дмитриев и Шамалов часто ходили смотреть выступления Тихоновой по акробатическому рок-н-роллу, рассказал Financial Times родственник еще одного участника выступлений. Информация о тесных связях Дмитриева с семьей Путина придала значимость расследованию обстоятельств встречи главы РФПИ с Принсом на Сейшелах, пишет FT. Читайте: Почему Трамп может перестать помогать Украине Принс — основатель частной военной компании Blackwater, формально он не был членом избирательной или переходной команды Трампа. Его сестра Бетси Девос cейчас возглавляет министерство образования США. О том, что Принс встречался в январе 2017 года с Дмитриевым, The Washington Post впервые сообщила в апреле 2017 года. Организовал встречу наследный принц Абу-Даби Мухаммед бин Зайед аль Нахайян. В марте 2018 года газета сообщила, что участники встречи обсуждали создание канала связи будущей администрации Трампа с Кремлем. Советник организовавшего встречу принца Джордж Нейдер сообщил спецпроукрору Роберту Мюллеру, что целью встречи было неформальное обсуждение российско-американских отношений. В июне 2017 года CNN со ссылкой на источники в Конгрессе сообщила, что Сенат США изучает возможные связи руководства РФПИ c представителями команды Трампа, в частности с советником президента и основателем SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи. Скарамуччи встретился с Дмитриевым в Давосе за четыре дня до инаугурации Трампа. По словам источника CNN, сенаторов интересовало, подавал ли Скарамуччи Дмитриеву надежды на смягчение антироссийских санкций. Вскоре CNN удалила этот материал с сайта как не соответствовавший ее редакционным стандартам.



