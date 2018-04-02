Пасхальные зайцы и светодиодная писанка-беседка будут представлены на фестивале в Киеве

На Софийской площади в Киеве на время проведения фестиваля писанок "Pysanka Art Fest 2018" с 5 по 22 апреля планируют разместить до 500 писанок, 374 пасхальных зайца и светодиодную писанку-беседку, сообщил основатель Folk Ukraine, организатор фестиваля Игорь Добруцкий.

"На локации (Софийская площадь – ИФ) будут присутствовать как минимум 374 пасхальных зайца, где-то до 500 больших писанок, часть из которых будут расписаны традиционно, размером 60/90/60 и небольшие, будут авторские работы, будут находиться в сквере на Владимирском проезде", - сообщил И.Добруцкий на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Он рассказал, что на Софийской площади разместят большую светодиодную писанку-беседку, над которой на высоте 6-10 м будут летать бабочки и стрекозы, которые в темное время суток будут подсвечиваться.

Организатор уточнил, что на площади также будут размещены деревья, украшенные писанками, что, по мнению И.Добруцкого, создаст атмосферу весеннего сада.

Кроме того, на Софийской площади планируют установить колесо обозрения, там также пройдет ярмарка пасок.

Организаторы отметили, что фуд-корт, как и ранее, будет размещен на Владимирском проезде, где будет находиться и зона мастер-классов.

Детскую зону и зону аттракционов установят на Михайловской площади.

"Главной локацией, если говорить о Киеве, на которую ежегодно прибывает более 2 млн туристов со только мира и из Украины, в частности, станет фестиваль писанок… Из бюджета города Киева в этом году не было потрачено ни копейки, полностью все мероприятия проходят за внебюджетные средства или на деньги спонсоров", - сообщила директор департамента культуры исполнительного органа Киевсовета (Киевской горгосадминистрации) Диана Попова.

По ее словам, с 4 апреля в мемориальном музее М.Заньковецкой начнет работу пасхальная выставка.

"Будут проходить во всех музеях, библиотеках, школах эстетического воспитания мероприятия относительно росписи писанок… Отдельные мероприятия будут происходить на ВДНХ, также будет много сделано на Мамаевой Слободе", - рассказала Д.Попова.

11 апреля состоится пасхальный концерт, подготовленный Муниципальной академической мужской хоровой капеллой им. Л.Ревуцкого.

По ее данным, по случаю пасхальных мероприятий будет продлен график работы метрополитена: "О транспорте: будет увеличено время движения транспорта на час. Утром 8-го числа метрополитен начнет на час раньше работать, а 7-го - на час позже (продлит работу на час - ИФ)".

В этом году христиане восточного обряда празднуют Пасху 8 апреля.