На рассмотрение жалоб на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры у Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров есть два месяца. Жалобы на Холодницкого подали генпрокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артем Сытник Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr В КДКП не сказали, кто именно будет рассматривать жалобы. В пресс-службе подчеркнули, что дела распределяются автоматически.На рассмотрение жалоб у комиссии есть два месяца.21 марта "Украинская правда" сообщила о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник, комментируя ситуацию, выразил мнение, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом.28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив, что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.В ГПУ 30 марта сообщили, что у Холодницкого должны были отобрать образец голоса, но он не явился в ГПУ.Луценко и Сытник 30 марта направили в КДКП дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков. Генпрокурор попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении Холодницкого. Глава САП сказал, что "не держится за должность".Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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