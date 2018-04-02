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"На интервью всегда спрашивают одно и то же. Давай поговорим о более важном, а не о том, как я начал шить Труханов"

Наш разговор, действительно, была не похожа на большинство из тех интервью, которые я пишу о военных, вернувшихся с войны и начали свой бизнес. Но, все же, для начала, расскажу о том, как возник Regata Club.

Киевлянин Александр Матяш, отслужив добровольцем год в самом начале войны, вернулся домой. Его время тянет на Донбасс, следовательно сейчас он ездит как водитель-парамедик и говорит, что основной его задачей является не "о ** ратись за рулем", пока медик оказывает помощь раненому в машине и быстро ездить. Но, конечно, сам он умеет предоставлять домедицинскую помощь.

Александр Матяш на фронте. Фото: Александр Матяш

Еще в Донбассе Саша понял, чем будет заниматься. История о том, почему он решил заняться пошивом мужского белья, известная уже, как легенда. Александр часто рассказывал: "Во время многочасового выполнения задания, трусы натерли там, где носятся" . Тогда он позвонил своему другу и попросил передать качественное белье. Его друг, Евгений, такого белья не нашел и решил, что проще самому основать пошива. Так, по возвращению Александра, два друга сшили первую партию трусов, которые они называют "Труханов" и "труселямбамы", и отправили ребятам на Восток.

Вот так возникло производство Regata Club, главным отличием белья которой в том, что она имеет диагональный шов сзади, что позволяет мужчине чувствовать себя комфортнее при активных занятиях спортом или во время частой ходьбы.

Фото: Александр Матяш

Дальнейшую наш разговор с Сашей я решила выложить тезисно, ведь он не просто рассказал, что нужно для создания собственного дела, но и о сложностях ведения бизнеса в Украине, самое большое препятствие есть в каждом человеке для того, чтобы стать бизнесменом и почему наши люди не умеют хвалить.

О ветеранах-бизнесменов и что нужно, чтобы работать без остановки:

Ветераны, которые начали собственное дело - это люди с определенной степенью ответственности. Они приняли для себя решение, нашли пути воплощения и воплощают его на все проблемы.

На самом деле, очень сильно желание «хочу собственный бизнес" отличается от намерений. Следует различать два понятия: "собственный бизнес глазами людей" и "собственный бизнес глазами владельца". Это кардинально противоположные картинки. Глазами обычного человека собственный бизнес - это свобода, деньги, возможности, хорошая секретарша, или кто там о чем мечтает. А на самом деле это постоянная работа. К примеру, у меня не было выходных от Нового года. И к этому я тоже работал практически без выходных.

Так же, как и предприниматель - это не то же самое, что бизнесмен. Эти два человека отличаются способом мышления.

Предприниматель - это человек, который занимается занятостью. Он использует бизнес для закрытия своих собственных нужд. А бизнесмен - это человек, который строит независимую структуру, в состоянии работать без его непосредственного участия. Я сейчас на уровне предпринимателя. Потому что, все процессы в своем бизнесе обслуживаю самостоятельно. И для того, чтобы выйти на следующий уровень, мне не хватает ресурсов - знаний, финансов. Как говорит Вова Шевченко (один из основателей и владельцев кафе Veterano coffee): "Если ты стоишь на месте, то ты двигаешься назад".

Александр Матяш (справа) и Вова Шевченко (слева). Фото: Александр Матяш

Мы все встречаемся, делимся своими планами, инновациями, видениями. На сегодняшний день между нас, ветеранов, имеющих собственное дело, динамично развивается Леня (Леонид Остальцев - основатель и хозяин пиццерии Veterano Pizza и Veterano Group). Но, чтобы так работать, нужно постоянная подпитка. Для меня это коллекционирования. Я коллекционирую вещи периода Второй Мировой войны. Шарюся по барахолка, у меня довольно большая коллекция, я изучаю историю. Хобби помогает, а когда становится совсем туго, стараюсь уехать, сменить обстановку и уйти от текущих дел. Рутина убивает любую инициативу.

О принципах и палки в колеса от государства:

Предыдущий бизнес, которым я занимался, сформировал для меня определенные принципы. Он был связан с госзакупками, занимался производством запчастей для троллейбусов и автобусов. Понял, что никогда не буду с нашим государством. Работать там, где нужно платить откаты - мне противно. Потому что это п * здец.

Я принял для себя решение - работать максимально честно.

В большинстве стран мира основным наполнителем бюджета является средний и малый бизнес. В нашей стране наоборот - развиваются только крупные корпорации, которые имеют возможность содержать группу юристов, умеющих минимизировать налоги. В нашем государстве ты не единицей. Я, как участник процесса, обеспечил работой себя, швейные производства, магазины - но меня государстве безразлично. Здесь настолько непривлекательный инвестиционный климат, мы все задумываемся над тем, как в случае чего, быстро все позакрывать.

Когда мне говорят: "Государство тебе ничего не должна" - замечательно, мне и не нужно, если я плачу налоги, то за них должен что-то получить. Так вот, хочу, чтобы украинский народ получал украинский продукт. Украинский продукт - это деньги в стране, которые и будут расходоваться в ней, рабочие места, налоги.

90% моих сделок происходит через интернет-магазин. Товар, который я делаю, очень дорогой в производстве. Мы покупаем ткань не украинский, ведь в Украине нет по определению хорошей ткани, которая нужна для наших вещей. У меня голландская, австрийская и китайская ткань. Так как в Украине нет малых предпринимателей, изготовление такой ткани становится невостребованным. Поэтому, значительно проще ее покупать в Европе.

Я делаю украинские коробки, даю определенные гарантии, работаю с украинскими магазинами. Я хочу работать с украинскими производителями, чтобы продукт был 100% украинским. Но до тех пор, пока государство не создаст для малых и средних компаний условий и предпосылок для развития - ничего не получится.

О доверии к клиенту и почему люди не умеют хвалить:

Развитые крупные корпорации работают по определенному алгоритму. На рынке существует недостаток предложения и недостаток спроса. Например, если один магазин АТБ в городе и директор этого магазина знает, что магазин в городе один, или он будет очень мотивирован бороться за покупателей? У людей нет выбора и он об этом знает. Для того, чтобы рынок развивался, должен быть недостаток спроса. Это означает, что у человека есть право выбора. Даже при условии, что цены будут примерно одинаковые, но когда на рынке есть несколько игроков, они рано или поздно приходят к тому, что начинают бороться за покупателей сервисом.

Твой продукт должен иметь реальную ценность. Не важно что это - продукт могут быть и услуги.

Я не магазин, я жив и общаюсь с покупателем. Если что-то не нравится - скажи мне, я переделаю. Для меня важно, чтобы мой клиент остался доволен. Но я не альтруист. Мой клиент доволен - он готов за это платить. Но люди в большинстве своем хотят прийти и получить деньги.

У меня есть три вида оплаты товара: в момент покупки, наложенным платежом, или банковским платежом. За 2,5 года у меня не было ни разу, чтобы со мной не рассчитались. Напротив, то был завал и я не записал куда отправил товар. Мне еще 2,5 недели звонили люди и спрашивали куда отправить деньги. Я доверяю своим покупателям, а они в результате доверяют мне.

Фото: Александр Матяш

О две основные проблемы на пути создания собственного бизнеса:

Проблема заключается в том, что у людей нет возможности запустить собственный бизнес. При появлении только мысли об этом, человек сталкивается с двумя проблемами: отсутствие идеи, в которую веришь и отсутствие денег для ее реализации. Но это, в конце концов, оправдание для себя - почему у тебя до сих пор нет собственного бизнеса. На самом деле, деньги очень-очень важные в бизнесе, но это не ключевой пункт для запуска бизнеса. Главным является идея и вера в возможность пройти до конца.

Эта идея должна нести настоящую ценность. Я не верю в биткоины, не верю в то, что приобретя какое-то количество видеокарт, сможешь намайниты себе денег, ничего не делая. Так не бывает - деньги это всегда результат действий.

Все проблемы и плюсы всегда в голове, если ты веришь в то, что у тебя получится, значит, у тебя получится. Идея всегда есть. Мозг человека так устроен, что ты всегда видишь то, что важно и ценно, интуиция тебе подсказывает: "Чувак, это хорошее решение", но мозг начинает уговаривать, что если ты начнешь что-то делать, тебе придется выйти из зоны комфорта и суетиться. Зона комфорта - это не там, где хорошо, а там, где недостаточно плохо. Люди не хотят выходить из своих коконов. Но комфорт и бизнес - это слова антонимы. В бизнесе стабильности не бывает.

Человек должен четко понимать: если хочешь заниматься собственным делом, у тебя всегда будет что делать и решать.

Даже при наличии идеи, никто не гарантирует тебе решение. Даже при наличии решения никто не гарантирует, что это решение устроит конечного потребителя.

Обязательно будет кто-то, кто скажет: "Это ги * но", обязательно кто-то скажет: "Я не возьму твой продукт", обязательно найдется человек, которому нужно будет что-то объяснить. Это очень далеко от комфорта.

О людях бизнеса и сверхцель собственного дела:

Люди делятся на несколько типов: "люди цели" и "люди процесса". Не бывает между "людей процесса" успешных бизнесменов. Бизнесмен - это всегда человек, для которого существует цель и готов к ней двигаться несмотря на все. Бизнес - это всегда создание чего-то, а бизнесмены никогда не бывают довольны своим продуктом. Есть люди, которые все время движутся к тому, чтобы сделать все прекрасно.

В любом бизнесе должна быть сверхцель. Бизнес без ценностей равна нулю. Нельзя делать бизнес ради денег.

Основным посылом для запуска бизнеса всегда является решение своих социальных вопросов - хочу быть независимым, хочу машину ... Но, когда этот бизнес начинает работать, понимаешь, что должна быть какая духовная составляющая.

Я амбиции. Моя сверхцель - сделать так, чтобы украинское прекратило быть синонимом плохого качества. Я бы очень хотел, чтобы когда на продукте будет написано "made in Ukraine", это будет означать "круто" и это будет гарантией качества.

О том, что такое "дорого", и как научиться экономической грамотности:

Я большинство вещей покупаю на секонд-хенде, потому что, нет качественных украинских, например, курток или джинсов. Я ношу свои Труханов, футболки и носки, потому что, должен знать свой продукт в совершенстве.

Что такое "дорого", можем посчитать. Себестоимость моих трусов около 200 гривен, продаю их по 285 гривен.

Для атошникив они стоят 235 гривен. Уровень наценки при продаже в опт 12,5%. Для предпринимателя - это ничто. Когда у меня спрашивают, почему так дорого стоят трусы, я объясняю: мои Труханов выдерживают минимально 52 стирки. 52 стирки - это год ношения. Вы покупаете четыре пары у меня и я вам гарантирую, что больше не купите за год никаких. Если за год одни из них порвутся, я вам бесплатно отдам другие. В результате, вы потратите около 1000 гривен. Дешевые трусы среднего качества стоят 150-200 гривен. Но носятся они в четыре раза хуже. Если посчитать в деньгах, то покупая мои трусы, вы экономите сумму в 400 гривен в год. Глупо давать гарантию на трусы - ну кто их так продает?

Фото: Александр Матяш

Но у меня около 50 гарантийных случаев. Да, иногда случается, что они рвутся. Или клиент выбирает неправильный размер, или производственный брак.

За рубежом есть выражение: "Мы не настолько богаты, чтобы носить дешевые вещи". Нашим людям не хватает финансовой грамотности. Лучше единовременно заплатить дороже за качественную вещь, которая прослужит значительно дольше, чем покупать несколько раз дешевле и некачественное.

О вложенных и заработанные средства:

Я вложил в свой бизнес 7000 долларов в начале. В течение 2,5 лет этот бизнес кормит меня, моего друга, мы зарабатываем, мы создаем дополнительную стоимость нашему продукту, инвестируем в нашу торговую марку. То есть, это деньги, которые растут, а кредит - это деньги, которые уменьшаются.

Я продаю Труханов, потом заработанные отложенные средства трачу на изготовление футболок. И так по кругу. Основным питанием для меня мое увлечение. Я иногда продаю вещи из своей коллекции. За все время существования своего бизнеса, я ни разу не взял денег со стороны. Все, что я вкладывал - это были мои деньги.

Для того, чтобы создать собственный бизнес, нужно понимать, что деньги - это всегда результат действий. Ты зарабатываешь столько, сколько объективно стоишь. И это не про зарплату. По зарплате можно удачно устроиться, научиться, повыситься. Но, если у тебя собственный бизнес, и ты ничего не зарабатываешь, значит, ты делаешь какую-то фигню. Или недостаточно хорошо делаешь, или недостаточно хороший продукт создаешь, или этот продукт не имеет ценности.

Иногда я устаю физически и хочется отдохнуть. Но я пришел к выводу, что не знаю как мне отдохнуть. Еду в другой город, а через два дня меня начинает крутить, я начинаю решать какие-то дела. Это дело моей жизни. Как она трансформируется, во что я ее превращу - не знаю, но я понимаю, что заниматься этим долго и серьезно.

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Недавно Александр Матяш вместе с Владимиром Шевченко провели тренинг в Краматорске Донецкой области для местных жителей, которые имеют собственный бизнес, или планируют начать. Они отобрали людей в свои команды и помогать им развиваться. Такие тренинги еще планируют провести в двух городах Донбассе. В этом регионе ребята хотят показать местным жителям, что делать украинском и качественное для Украины скоро станет модным.