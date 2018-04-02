Наверное, сейчас все будут в шоке, но оказывается, что на украинском рынке (и только, кстати, на украинском) есть средство, которое лечит буквально от всего: папиллома, грипп, гепатит, герпес и т.д. Все в общем лечит.

Так гласит .

Однако заглянув внутрь, конкретно ничего не понятно, но можно прочитать о 19 механизма действия волшебной пилюли и из чего она сделана. Кстати, из экстракта Щучки и Вийника.

Ну прям невозможно не поверить написанному, тем более в доказательства приводятся исследования in vivo.

Итак, . Рассказывает о нормализации Т и В клеточного иммунитета. По вообще ничего не ясно. А — самое последнее, опубликованное в малоизвестном польском журнальчике — настойчиво рассказывает, что у женщин с половыми инфекциями увеличивались маркеры местного иммунитета. Только вот ответа на вопрос, удалось ли вылечить инфекцию, не нашлось.

А можно найти и такие непонятные публикации, которые даже не проиндексировались. Например, . Тут рассказывается о 23 детях с врожденной ЦМВ инфекцией.

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Малышей поили протефлазидом, а самых тяжелых – еще и вальтрексом (валацикловиром). Кстати, как известно, ЦМВ инфекция лечится специфически.

Отсюда возник вопрос: либо тут что-то напутано, либо исследование просто придуманное, либо авторы совершенно не понимают, что они делают.

Но если убрать это в сторону, то исходя из результатов, все выздоровели, и именно благодаря .

И это несмотря на отсутствие научного обоснования, и прочих фактов, которые бы действительно позволили во все это поверить.

Если же присмотреться к составу, то в нем содержится 96% спирт, около 0,32 г флавоноидов и не менее 0,30 г карбоновых кислот.

На минуточку: при соблюдении норм здорового питания (не конфеты и хот-доги, а свежие плоды, мясо, крупы и т.д.) мы и без в сутки съедаем около 200 мг тех самых флавоноидов. А согласно норме употребления препарата, вместе с ним можно принять почти в 600 раз меньше суточной нормы этого вещества.

Подобная ситуация складывается и с карбоновыми кислотами. Ради интереса: в литре бочкового пива в 20 раз больше этого полезного (правда, не ясно чем именно) вещества.

Вот и получается, что протефлазид – не что иное, как пустышка. И гораздо полезнее правильно питаться.

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