|ТОП-3 мифических диагнозов, которые продолжают ставить в Украине
|02.04.2018 11:19
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Мировая медицина постоянно движется вперед и развивается. Но это не мешает некоторым врачам продолжать ставить диагнозы, которых не существует в мировой практике.
"" решил покопаться в мифических диагнозах и рассказать о трех наиболее распространенных в Украине, передает .
Синдром хронической усталости
Диагноз, который ставят практически каждому работающему украинцу.
Чаще только его слышат те, кто приходит с жалобами на частые головные боли, бессонницу, ухудшение память, слабость, апатию и т.д.
Все это и правда похоже на состояние усталости, потому устойчивые вышеописанные симптомы и нарекли "синдромом хронической усталости".
И лечат это все успокоительными, витаминами, а также иногда даже иммуномодуляторами и антидепрессантами.
На самом же деле, как рассказалврач Виктор Литвиненко, в Международном классификаторе болезней (МКБ) нет такого заболевания как синдром хронической усталости.
"Описанные симптомы связаны с развитием невроза центральных регуляторных центров вегетативной нервной системы или нарушением обмена белка, – говорит врач. – А спровоцировать их могли перенесенные вирусные заболевания, проживание в экологически загрязненных районах, хронические заболевания и так далее".
Потому, не выяснив, что конкретно привело к плохому самочувствию пациента, то есть, не проведя необходимые анализы и обследования, диагноз не поставить.
И никакие вопросы типа, сколько вы спите, сколько длится рабочий день и как часто подвергаетесь стрессам, не помогут докопаться до истины.
ВСД
Вегето-сосудистую дистонию "диагностируют" едва ли не каждому второму пациенту, пожаловавшемуся на головокружение, слабость, раздражительность и прочее.
На самом деле это не диагноз, а состояние, включающее целый комплекс различных жалоб, между которых:
Этот синдром не развивается сам по себе, а возникает уже как следствие. И все описанное может беспокоить в разных миксах и указывать на различные заболевания.
Потому при выявлении дистонии нужно проходить целый ряд диагностических процедур в зависимости от симптомов, а не просто пить поливитамины и успокоительные (обычно такие препараты назначают, "диагностировав" ВСД).
Дисбактериоз
Это следующий "диагноз", который можно услышать на приеме у терапевта или гастроэнтеролога после жалоб на боль в животе, тяжесть в желудке, частые изжоги, расстройство и прочее.
Под понятием "дисбактериоз" имеется в виду нарушение соотношения микроорганизмов, находящихся в кишечнике. А обвиняют в этом прием антибиотиков, гормонов, неправильное питание, вредные привычки, стрессы...
"Нет ни одного документа, соответствующего запросу "дисбактериоз", ответит вам МКБ. Ведь это не самостоятельное заболевание, а опять же, состояние, которое проявляется на фоне других заболеваний, например, язвы желудка, гастрита и т.д.", – продолжает Литвиненко.
И потому лечить его просто приемом препаратов или продуктов, содержащих бактерии, нельзя.
Нужно докопаться до сути и найти "корень зла".