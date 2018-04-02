Мировая медицина постоянно движется вперед и развивается. Но это не мешает некоторым врачам продолжать ставить диагнозы, которых не существует в мировой практике.

"" решил покопаться в мифических диагнозах и рассказать о трех наиболее распространенных в Украине, передает .

Синдром хронической усталости

Диагноз, который ставят практически каждому работающему украинцу.

Чаще только его слышат те, кто приходит с жалобами на частые головные боли, бессонницу, ухудшение память, слабость, апатию и т.д.

Все это и правда похоже на состояние усталости, потому устойчивые вышеописанные симптомы и нарекли "синдромом хронической усталости".

И лечат это все успокоительными, витаминами, а также иногда даже иммуномодуляторами и антидепрессантами.

На самом же деле, как рассказалврач Виктор Литвиненко, в Международном классификаторе болезней (МКБ) нет такого заболевания как синдром хронической усталости.

"Описанные симптомы связаны с развитием невроза центральных регуляторных центров вегетативной нервной системы или нарушением обмена белка, – говорит врач. – А спровоцировать их могли перенесенные вирусные заболевания, проживание в экологически загрязненных районах, хронические заболевания и так далее".

Потому, не выяснив, что конкретно привело к плохому самочувствию пациента, то есть, не проведя необходимые анализы и обследования, диагноз не поставить.

И никакие вопросы типа, сколько вы спите, сколько длится рабочий день и как часто подвергаетесь стрессам, не помогут докопаться до истины.

ВСД

Вегето-сосудистую дистонию "диагностируют" едва ли не каждому второму пациенту, пожаловавшемуся на головокружение, слабость, раздражительность и прочее.

На самом деле это не диагноз, а состояние, включающее целый комплекс различных жалоб, между которых:

Тревожность и беспокойство;

Бессонница;

Ощущение нехватки воздуха или "комка" в горле;

Тремор рук;

Учащенное сердцебиение;

Скачки давления;

Боль в области сердца;

Нарушение пищеварения (диареи, запоры, метеоризм и пр.);

Головокружения;

Необъяснимое повышение температуры тела (при этом отсутствуют воспалительные процессы в организме).

Этот синдром не развивается сам по себе, а возникает уже как следствие. И все описанное может беспокоить в разных миксах и указывать на различные заболевания.

Потому при выявлении дистонии нужно проходить целый ряд диагностических процедур в зависимости от симптомов, а не просто пить поливитамины и успокоительные (обычно такие препараты назначают, "диагностировав" ВСД).

Дисбактериоз

Это следующий "диагноз", который можно услышать на приеме у терапевта или гастроэнтеролога после жалоб на боль в животе, тяжесть в желудке, частые изжоги, расстройство и прочее.

Под понятием "дисбактериоз" имеется в виду нарушение соотношения микроорганизмов, находящихся в кишечнике. А обвиняют в этом прием антибиотиков, гормонов, неправильное питание, вредные привычки, стрессы...

"Нет ни одного документа, соответствующего запросу "дисбактериоз", ответит вам МКБ. Ведь это не самостоятельное заболевание, а опять же, состояние, которое проявляется на фоне других заболеваний, например, язвы желудка, гастрита и т.д.", – продолжает Литвиненко.

И потому лечить его просто приемом препаратов или продуктов, содержащих бактерии, нельзя.

Нужно докопаться до сути и найти "корень зла".

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