В центре Одессы правоохранители предотвратили попытку самоубийства гражданина Франции, пытавшегося прыгнуть со Строгановского моста.

Вчера,в в День смеха,Одессе произошли массовые мероприятия, информирует svodka.net.

Жизнь 25-летнего иностранца удалось спасти благодаря полицейским, нацгвардейцам и прохожим.

В Главное управление Национальной полиции в Одесской области, 1 апреля вечером поступило сообщение о том, что молодой мужчина намеревается прыгнуть со Строгановского моста.

По словам начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина, гражданина Франции, 1993 года рождения, удалось спасти, благодаря полицейским, нацгвардейцам и прохожим.

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«Француз собирался прыгнуть с моста. Говорит: «Разочаровался в жизни». Пообщались. Передумал», — отметил Головин.

Строгановский мост – «перекинут» над Карантинной балкой по ходу улицы Греческой (возвышается над Польским и Деволановским спуском). Высота – более 13 метров, длина – около 120 метров.

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