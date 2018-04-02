|В Одессе в День смеха француза отговорили от самоубийства
|02.04.2018 11:21
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В центре Одессы правоохранители предотвратили попытку самоубийства гражданина Франции, пытавшегося прыгнуть со Строгановского моста.
Вчера,в в День смеха,Одессе произошли массовые мероприятия, информирует svodka.net.
Жизнь 25-летнего иностранца удалось спасти благодаря полицейским, нацгвардейцам и прохожим.
В Главное управление Национальной полиции в Одесской области, 1 апреля вечером поступило сообщение о том, что молодой мужчина намеревается прыгнуть со Строгановского моста.
По словам начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина, гражданина Франции, 1993 года рождения, удалось спасти, благодаря полицейским, нацгвардейцам и прохожим.
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«Француз собирался прыгнуть с моста. Говорит: «Разочаровался в жизни». Пообщались. Передумал», — отметил Головин.
Строгановский мост – «перекинут» над Карантинной балкой по ходу улицы Греческой (возвышается над Польским и Деволановским спуском). Высота – более 13 метров, длина – около 120 метров.