В Хмельницкой области задержан мужчина, который убил своего товарища, расчленил его тело и разбросал по мусорных бакам. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Хмельницкой области, передает

"Убийство произошло в ночь с 28 на 29 марта в одной из квартир в райцентре Красилова, 37-летний подозреваемый и 27-летний пострадавший вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними возникла ссора, в результате которой старший из мужчин кухонным ножом ударил своего оппонента в грудь, от чего последний скончался на месте происшествия. Пытаясь скрыть следы преступления, преступник расчленил убитого, разложил части в пакеты и разнес по разным мусорным бакам", - говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

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