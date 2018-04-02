Погода, Новости, загрузка...
ДТП в Мариуполе: три человека погибли и двое госпитализированы в тяжелом состоянии
02.04.2018 11:24
ДТП в Мариуполе: три человека погибли и двое госпитализированы в тяжелом состоянии
между пострадавших 14-летний ребенок
В Мариуполе Донецкой области 3 человека погибли и 2 травмированы в результате дорожно-транспортного происшествия.
ДТП в Мариуполе: три человека погибли и двое госпитализированы в тяжелом состоянии Фото: dsns.gov.ua

"1 апреля в 23:41 на телефон Службы спасения 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на ул. Голубенко в г.. Мариуполь Донецкой области", - говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, за лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще двое, в том числе 14-летний ребенок, получили травмы.

Пострадавшие госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

Напомним,  в Киеве в ночь на 1 апреля на улице Нижний Вал произошла авария с участием автомобиля дипломатического представительства РоссииVolkswagen и автомобиля такси KIA.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить