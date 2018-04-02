между пострадавших 14-летний ребенок

"1 апреля в 23:41 на телефон Службы спасения 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на ул. Голубенко в г.. Мариуполь Донецкой области", - говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, за лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще двое, в том числе 14-летний ребенок, получили травмы.

Пострадавшие госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.