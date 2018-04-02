|ДТП в Мариуполе: три человека погибли и двое госпитализированы в тяжелом состоянии
|02.04.2018 11:24
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между пострадавших 14-летний ребенокВ Мариуполе Донецкой области 3 человека погибли и 2 травмированы в результате дорожно-транспортного происшествия.
Фото: dsns.gov.ua
"1 апреля в 23:41 на телефон Службы спасения 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на ул. Голубенко в г.. Мариуполь Донецкой области", - говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, за лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще двое, в том числе 14-летний ребенок, получили травмы.
Пострадавшие госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, в Киеве в ночь на 1 апреля на улице Нижний Вал произошла авария с участием автомобиля дипломатического представительства РоссииVolkswagen и автомобиля такси KIA.
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