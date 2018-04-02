Новая имперская история на старых дрожжах

Александр Дубровский

Послевоенное мироустройство, несмотря на активные попытки приватизировать плоды победы над Германией, завершилось реальной биполярной системой. Так нас учили. Однако это была не полная правда. Впрочем, полную правду вряд ли кто-то знает, следовательно далее пойдёт речь только о части правды, хотя и важной.

Так уж повелось: имперская тема в мировом инфопространстве, отвечающем за формирование массового сознания, за последние лет сто постепенно приобрела устойчиво-негативный оттенок. Связано это, прежде только, с тем, что 20-й век стал веком формального крушения империй, на смену которым пришла эра таких же формальных национальных суверенитетов, оставив лишь одно семантически не очень близкое понятие — империализм.

Ключевым словом в сказанном является "формальный", обозначающее лишь внешнюю оболочку, под которой скрывается гораздо более глубокий процесс, тайный и потому невидимый за формой. То есть, по сути, я заявляю открытым текстом и без всякой дипломатии: империи никуда не делись, их список не меняется в веках, они лишь иногда уходят в тень, ожидая своего часа.

Сказанное, однако, относится, в первую очередь, к классическим империям, имеющим свои жёсткие цивилизационные границы. Одновременно, в 20-том веке мы стали свидетелями того, как некоторые классические империи, накануне своего краха, попытались изменить свои формы, что вылилось в построение развитой финансовой империи, прежде только англосаксонской. Также следует отметить попытку построения немецкой экономической империи, которая, однако, после провала принятия Конституции ЕС, пока застряла на начальной стадии.

Прошло менее 3-х лет с момента опубликования цикла статей, посвященных предстоящему возрождению новых/старых империй, где довольно подробно мной был сделан прогноз о неизбежности пробуждения "имперского гена" у целого ряда стран:

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На тот момент, скажу честно, особых оснований настаивать на чьих-то имперских амбициях у меня отдельно не было, а за базис были взяты, во-первых, простые исторические хроники империй прошлого, а во-вторых, лишь анализ некоторых тенденций внешней политики России. Основной тезис гласил: нация, имеющая имперский ген, всегда будет тяготеть к возрождению своего устройства в форме империи.

Последующие события начали уверенно подтверждать прогноз, не заметить чего, на мой взгляд, довольно сложно, если не сказать - невозможно. Да, отмахнуться можно, интерпретировать в угоду своим взглядам - легко, но не более того. Тут уж каждый выбирает сам в силу своего воспитания, образования и сформировавшегося в итоге мировоззрения. Спорить можно, но, в известной степени, бессмысленно, факты вещь упрямая, сколько их не отрицай, на это им (фактам) наплевать.

И здесь я вынужден вновь напомнить о том, что, помимо человеческой воли, историю творят объективные реальности, мало зависящие от нашего желания, не только от индивидуального, но даже и от коллективного. Скажу больше: сама по себе история - это борьба объективных реальностей, где побеждает та, которая ближе к базовой исторической логике.

Суть в том, что, помимо человеческой воли, иногда способной довольно сильно и относительно надолго отклонить исторический вектор цивилизации, рано или поздно историческая логика возьмёт своё и выправит вектор, отклонённый чьим-то и кем-то навязанными экспериментами.

Говоря об "экспериментах", я имею в виду, к примеру, довольно очевидное теперь заблуждение, что человечество неуклонно движется к мировому правительству на базе универсальных демократических ценностей, подкрепленных тщательно разработанными основами потребительской экономики. По сути дела, данный тренд действительно реально господствовал на протяжении относительно долгого времени, захватывая в свою орбиту на протяжении нескольких поколений большие территории. Сейчас же мы являемся свидетелями отбрасывания в сторону "универсального потребительского хлама" и избавления от последствий вирусных ценностей, навязанных нам глобализацией.

На повестке дня совсем другие императивы, основанные не на унификации, а на возрождении культурно-исторических корней и, самое главное, на восстановлении фактических национальных суверенитетов. Ничего нового: за исключением краткого периода торжества универсально-глобальной демократии, нации, в первую очередь крупные, всегда тяготели к сохранению и приумножению своей индивидуальности в рамках своих цивилизационных границ (не путать с территориальными границами). При этом, с одной стороны, глобализация ломала границы, поглощая последовательно новые территории, с другой стороны, произвольно делила более-менее крупные территории, ибо так легче было их подчинять.

Совершенно неслучайно главными проводниками нового/старого тренда стали народы, изначально обладающие тем самым имперским геном, наличие которого доказали в прошлом и начали вновь доказывать на наших глазах. Ибо имперский ген никуда не исчезает, не заразен и никому не передается, а лишь ждёт сигнала к своему возрождению. Исключение только одно - физическое исчезновение его носителей, что в истории иногда случалось.

Обратимся к списку исторических империй и сразу же сделаем экстраполяцию на современные события, исключив из перечня тех, кого уже нет в силу разных причин (монголо-татары, инки и т.д.):

Иран, наследник Персидской империи, возрождавшейся дважды. В настоящее время страна, несмотря на многолетние санкции, так и не сломившие её имперский дух, уверенно стремится к восстановлению своих цивилизационных границ, несмотря на жёсткое противодействие.

Китай, наследник империи Хань. Недалек тот день, когда Китай займёт своё неоспоримое первое место не только в мировой экономике, но и заявит на этой основе свои имперские права на все, ранее отторгнутые территории (Гон-Конг, Тайвань...), в том числе и на господство в Южно-Китайском море.

Арабские страны Ближнего Востока, наследницы Арабского Халифата. В настоящее время регион крайне разобщен, в результате чего имперские амбиции принимают уродливые формы в виде террористических организаций, берущих на вооружение идеи Халифата, что также свидетельствует о начале возрождения имперских амбиций. Арабы - один из самых разобщённых в мире народов, разделённых искусственными границами, что как раз и даёт такой безобразный эффект, который рано или поздно будет преодолён и страны Ближнего Востока осознают преимущества более тесной интеграции.

Турция, наследница Османской империи. На повестке дня вопрос о восстановлении суверенитета страны, крайне ограниченного членством в НАТО и многолетними попытками вступления в ЕС.

И Турции, и Ирану и арабским странам, теснящимся в одном регионе, ещё предстоит очертить свои цивилизационные границы и научиться их соблюдению на основе взаимоуважения.

Европейский Союз в лице Германии - наследник целого ряда империй: Священной Римской империи или Первого рейха, Второго рейха или Кайзеровской Германии, Третьего рейха. На очереди централизация ЕС под германским флагом как единственно-возможная форма существования этого квазиобразования. Процесс будет крайне болезненным с неизбежным отпадением ряда юго-восточных территорий (и не только), но от этого не менее необратимым. С учётом прошлого опыта, Германия, на мой взгляд, будет делать ставку исключительно на экономические основы своей будущей империи, однако тут я пока высказываю лишь собственное пожелание, основанное на общеизвестных и недавних исторических параллелях.

Франция, наследница Французской колониальной империи. Франция выделена мной из ЕС отдельно, так как всегда тяготела к своей собственной имперскости, входившей в противоречия с германскими и британскими амбициями. Так или иначе, даже если Франция и утратила на время свой имперский ген, она вряд ли согласится полностью утерять суверенитет под крышей Германии и, в случае возрождения рейха, вполне можно ожидать процесса выхода страны из ЕС и НАТО (Фрексит). Вот тогда и следует ожидать всплеска имперских амбиций.

Северная Америка. Полагаю - это наследница Британской империи, что можно оспаривать. Тем не менее, отрицать наиболее тесную геополитическую связь с Англией бессмысленно, чем и объясняется во многом Брексит, когда ключевая англосаксонская страна превентивно не согласилась с неизбежным господством над собой Германии. В настоящее время США принудительно возвращаются в свои цивилизационные границы, не выходящие за рамки североамериканского континента и части Латинской Америки с сохранением своих традиционных трансатлантических связей с Британией. И не более того.

Россия, прямая наследница Российской империи и СССР. Здесь, собственно, особых разъяснений не требуется, ибо Россия, как никто другой, из всех новых/старых империй наиболее ярко проявила стремление к прерыванию проекта глобализации и тяготение к восстановлению своих цивилизационных границ, что полностью укладывается в наш прогноз. Даже в своём современном усечённом виде, Россия продолжает быть образцом классической империи, объединившей под своим имперским крылом около двухсот народов. Фактически, она стала последним рубиконом, тщательно подготовленным к распаду в 90-х годах прошлого века, после чего судьба всех остальных была бы предрешена.

Таким образом, из перечисленных стран, часть находится в безусловном нисходящем тренде, как, например, англосаксонская финансовая империя, часть в такой же степени безусловности в восходящем — Россия, Китай, Турция, Иран, а часть на распутье — Германия, Франция и арабские страны. Без всякого преувеличения, мы стоим на пороге полного пересмотра мироустройства на основе имперского сценария.

В заключение отмечу: можно сколь угодно долго и упорно упрямиться новой имперской истории, вплоть до попыток его приостановки с помощью вирусных глобальных проектов, упакованных в привлекательные псевдоценности. Тем болезненней будет процесс возвращения исторического вектора к нормальному проекту, в котором соревнуются крупные обладатели имперского гена в рамках своих цивилизационных границ, нарушать которые больше не будет позволено никому. Ибо, с учётом обладания смертоносным оружием, глобальные военные авантюры становятся запредельно рискованными. Чему, собственно, и было посвящено письмо президента России, хотя и довольно иносказательно.

Впрочем, кому оно было адресовано, тот всё хорошо понял. Во всяком случае, истеричные действия Запада есть свидетельство серьезных сбоев в, казалось бы, отлаженных механизмах на пути глобального мирового правительства, как единственно-возможного будущего человечества.

P.S.:

Считаю, что мы живём в самое интересное время, о котором только можно мечтать - это время смены парадигмы развития человечества. Уходит в прошлое вирус безудержного потребительства, истощающий не только тело и душу, но и всю Землю. Что придёт на смену? Ответ будет уже совсем скоро.