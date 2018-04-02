Оппоблок ожидает отчета правительства и силовых органов в Раде

Фракция "Оппозиционный блок" в Верховной Раде выступает за внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно проведения экспертиз и проект Избирательного кодекса во втором чтении, а также ожидает отчета правительства и силовых органов.

"Мы считаем, что необходимо принять закон №116. Его в повестке дня нет, но он должен быть принят, на наш взгляд, потому, что он дает возможность урегулировать проблемы, которые возникли после внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс и связаны с проблемой захоронения людей", - сказал сопредседатель фракции Юрий Бойко на заседании согласительного совета в парламенте в понедельник.

Он считает необходимым вынести на голосование во втором чтении проект Избирательного кодекса.

Ю.Бойко высказался за рассмотрение законопроектов о налогообложении экспорта масличных культур и о внесении изменений в закон о жилом фонде социального назначения относительно защиты переселенцев.

В "Оппозиционном блоке" также ожидают отчет правительства в Верховной Раде. Во фракции считает, что назрел вопрос отчёта в парламенте руководителей силовых органов.

В свою очередь председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что в профильном комитете идет работа над подготовкой проекта Избирательного кодекса ко второму чтению и высказал надежду, что как можно скорее он будет готов к рассмотрению. Законопроект о внесении изменений в УПК об основаниях проведения экспертизы №8116 может быть рассмотрен в четверг.