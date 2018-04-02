|Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл определились с флористом
|02.04.2018 11:27
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Принц Гарри и Меган Маркл, которые вовсю готовятся к свадьбе, определились с флористом и цветами для церемонии, пишет CNN.
По полученным данным, обязанности флориста будет исполнять Филиппа Крэддок, которая также сделает букеты церемонии. Команда специалиста будет использовать в декоре белые садовые розы, пионы и наперстянки.
Также намерена Крэддок задействовать ветки бука, березы и граба при декорировании часовни.
"При возможности Филиппа использует цветы и растения, для которых уже наступил сезон цветения в мае", - говорится в сообщении.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, будущая жена принца Великобритании Гарри американская актриса Меган Маркл пригласила на церемонию бракосочетания самых близких подруг, а также коллег по съемочной площадке.
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