Принц Гарри и Меган Маркл, которые вовсю готовятся к свадьбе, определились с флористом и цветами для церемонии, пишет CNN .

По полученным данным, обязанности флориста будет исполнять Филиппа Крэддок, которая также сделает букеты церемонии. Команда специалиста будет использовать в декоре белые садовые розы, пионы и наперстянки.

Также намерена Крэддок задействовать ветки бука, березы и граба при декорировании часовни.

"При возможности Филиппа использует цветы и растения, для которых уже наступил сезон цветения в мае", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, будущая жена принца Великобритании Гарри американская актриса Меган Маркл пригласила на церемонию бракосочетания самых близких подруг , а также коллег по съемочной площадке.

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