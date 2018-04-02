|Окончание отопительного сезона в столице
|02.04.2018 11:29
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Отопительный сезон в столице завершится, когда в течение трех дней среднесуточная температура не будет опускаться ниже 8°С.
Кличко рассказал, когда в Киеве отключат отопление.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает сайт городской власти, информирует svodka.net.
«Мы видим, какая затяжная зима в этом году – весь март довольно холодный, много снега выпало. Как только будет повышение температуры, мы однозначно будем говорить о завершении отопительного сезона», — отметил Кличко.
«Мы можем прекращать подачу тепла, когда в течение трех суток средняя температура держится не ниже +8°С», — добавил мэр.
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Кличко объяснил, что ОСМД и дома, которые имеют частные котельные, с прекращением теплоснабжения определяются самостоятельно – при условии согласия всех жильцов дома.
Как сообщает Укргидрометцентр, 3 апреля в Киеве облачно с прояснениями, ночью 0-2°С тепла, днем 14-16°С, 4 апреля ночью 5-7°С тепла, днем +15-17°С, 5 апреля ночью облачно, 5-7°С тепла, днем дождь с грозой + 15-17°С.