Президент Украины Петр Порошенко приветствует, что к его полугодичным призывам об отмене электронного декларирования для антикоррупционеров присоединились фракции "Батьківщина" и "Самопоміч", заявила нардеп от Блока Петра Порошенко, представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко. Луценко: Порошенко впервые заговорил об отмене электронного декларирования еще летом 2017 года Фото: Ірина Луценко / Facebook "Президент Украины приветствует, что, наконец-то, наша оппозиция присоединилась к его полугодичным призывам освободить наших антикоррупционеров от е-декларирования. Очень приятно слышать, что и оппозиционная часть "Батьківщина", и "Самопоміч" присоединились к этому призыву", – сообщила Луценко.По ее словам, президент Украины Петр Порошенко впервые заговорил об отмене электронного декларирования "еще летом 2017 года", а она сама лично часто говорила об этом на согласительных советах."Мы настаиваем, чтобы все законопроекты, которые предложены по этому поводу, были рассмотрены немедленно во вторник", – заявила Луценко.По словам спикера Андрея Парубия, законопроектами предлагают отменить электронное декларирование для представителей общественных антикоррупционных организаций и иностранцев, которые входят в наблюдательные советы государственных компаний, а также отменить уголовную ответственность для этих категорий граждан, если они не подали свои декларации до 1 апреля. Председатель Верховной Рады заявил, что документы рассмотрят в парламенте 3 апреля.23 марта 2017 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект №6172, обязав членов общественных организаций с 2018 года подавать электронные декларации. 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к закону о е-декларациях.Срок подачи электронных деклараций завершился 31 марта.22 марта 2018 года Верховная Рада отклонила законопроект №8120, который предполагал отмену введения в действие нормы об обязательном электронном декларировании для активистов общественных организаций.28 марта еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал Киев за то, что обязательное электронное декларирование активистов не отменили.Порошенко призвал нардепов "услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования".Депутаты отказались от внеочередного заседания парламента, чтобы рассмотреть этот вопрос. 29 марта послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) выразили обеспокоенность необходимостью подачи электронных деклараций активистами общественных организаций в Украине, Государственный департамент США призвал отменить "карательный закон". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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