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"Целенаправленная политическая акция", - Холодницкий прокомментировал заявления о его освобождении
02.04.2018 11:31
"Целенаправленная политическая акция", - Холодницкий прокомментировал заявления о его освобождении
Холодницкий считает дело против него политическим
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий назвал ажиотаж вокруг его вызова на допрос в Генпрокуратуру и заявления с требованием освобождения целенаправленной политической акцией.
"Целенаправленная политическая акция", - Холодницкий прокомментировал заявления о его освобождении Фото: unian.ua

Он также добавил, что не будет участвовать в заседании квалификационной комиссии прокуроров, которая запланирована на понедельник, 2 апреля, - сообщает 112 Украина.

Напомним, что  в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Холодницкий нашли оборудования для прослушивания .

По информации "Украинской правды",  НАБУ и Генпрокуратура несколько недель  прослушивали  кабинет антикоррупционного прокурора.

Сам  Холодницкий  подтвердил , что в его кабинете нашли устройство, похожее на такой, который применяется для прослушивания. Также Луценко  подтвердил следственные действия , касающиеся Назара Холодницкий.

 

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