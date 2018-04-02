"Целенаправленная политическая акция", - Холодницкий прокомментировал заявления о его освобождении Холодницкий считает дело против него политическим Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий назвал ажиотаж вокруг его вызова на допрос в Генпрокуратуру и заявления с требованием освобождения целенаправленной политической акцией. Фото: unian.ua Он также добавил, что не будет участвовать в заседании квалификационной комиссии прокуроров, которая запланирована на понедельник, 2 апреля, - сообщает 112 Украина. Напомним, что в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Холодницкий нашли оборудования для прослушивания . По информации "Украинской правды", НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора. Сам Холодницкий подтвердил , что в его кабинете нашли устройство, похожее на такой, который применяется для прослушивания. Также Луценко подтвердил следственные действия , касающиеся Назара Холодницкий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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