|"Целенаправленная политическая акция", - Холодницкий прокомментировал заявления о его освобождении
|02.04.2018 11:31
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Холодницкий считает дело против него политическимГлава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий назвал ажиотаж вокруг его вызова на допрос в Генпрокуратуру и заявления с требованием освобождения целенаправленной политической акцией.
Фото: unian.ua
Он также добавил, что не будет участвовать в заседании квалификационной комиссии прокуроров, которая запланирована на понедельник, 2 апреля, - сообщает 112 Украина.
Напомним, что в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Холодницкий нашли оборудования для прослушивания .
По информации "Украинской правды", НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора.
Сам Холодницкий подтвердил , что в его кабинете нашли устройство, похожее на такой, который применяется для прослушивания. Также Луценко подтвердил следственные действия , касающиеся Назара Холодницкий.
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