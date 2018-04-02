В понедельник, 2 апреля, в столице Бурятии Улан-Удэ должен был состоятся первый запуск беспилотного летательного аппарата с посылкой "Почты России". Об этом сообщает Аригус .

Рейс должен был стартовать с площадки отделения почтовой связи в 105 микрорайоне, а доставить посылку должны были в Нижний Саянтуй, расположенный в 16 километрах от места запуска. Но практически сразу после того, как дрон с грузом, вес которого составлял два килограмма, запустили, он потерпел крушение. Отмечается, что беспилотник столкнулся с домом и разбился.

В настоящее время решается вопрос о запуске еще одного беспилотника.

Как сообщал svodka.net ранее, компания Effective Space из Израиля заключила сделку на 100 миллионов долларов, согласно которой отправит на орбиту беспилотники для заправки спутников.

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