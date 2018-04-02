Рубан заговорил: в Москве резко сменили тон – готовы на уступки по
миротворцам По теме:
Пока украинские телеканалы транслируют в режиме онлайн
присутствие Савченко за решеткой почему-то никто не задается
вопросом: а куда из новостных лент делся Владимир Рубан, «правая
рука» Медведчука, которого поймали на перевозке оружия? Это –
гораздо интереснее фигура, которая ведет направление в цепи
Тимошенко-Савченко-Рубан-Медведчук-Путин. Вот где действительно
крутые новости.
Как передает , об этом в своем блоге пишет украинский блогер,
журналист Павло Правый,
сообщает .
По его словам, совершенно не случайно «широкой грудью» Нади
прикрывают тему Рубана, спускают на тормозах. А между тем Рубан –
не Надя. Это Надя в силу своей психики будет молчать и лишь лозунги
выкрикивать, а вот, что говорит сейчас «генерал-полковник» Рубан –
это намного важнее. Надя – это пешка, женщина алкоголические типа,
которой вложили в воспаленный мозг идею что она – нечто вроде Жанны
д'Арк.
Павло Правый отмечает, что пока журналисты щелкают Надю
разнокалиберные «революционеры» уже видят, как – на этот раз
«верняк» перед Надей упадет «преступная власть» - серьезные люди
решают серьезные проблемы. Блогер предлагает сопоставить по времени
события вокруг Рубана-Савченко-Медведчука и заявлениями Москвы по
Донбассу, в том числе, как быстро ее отпустило по миротворцам,
важно также обратить внимание на намеки о помиловании украинских
политзаключенных, слухи об отставке Лаврова.
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