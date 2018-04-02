Пока украинские телеканалы транслируют в режиме онлайн присутствие Савченко за решеткой почему-то никто не задается вопросом: а куда из новостных лент делся Владимир Рубан, «правая рука» Медведчука, которого поймали на перевозке оружия? Это – гораздо интереснее фигура, которая ведет направление в цепи Тимошенко-Савченко-Рубан-Медведчук-Путин. Вот где действительно крутые новости.

Как передает , об этом в своем блоге пишет украинский блогер, журналист Павло Правый, сообщает .



По его словам, совершенно не случайно «широкой грудью» Нади прикрывают тему Рубана, спускают на тормозах. А между тем Рубан – не Надя. Это Надя в силу своей психики будет молчать и лишь лозунги выкрикивать, а вот, что говорит сейчас «генерал-полковник» Рубан – это намного важнее. Надя – это пешка, женщина алкоголические типа, которой вложили в воспаленный мозг идею что она – нечто вроде Жанны д'Арк.



Павло Правый отмечает, что пока журналисты щелкают Надю разнокалиберные «революционеры» уже видят, как – на этот раз «верняк» перед Надей упадет «преступная власть» - серьезные люди решают серьезные проблемы. Блогер предлагает сопоставить по времени события вокруг Рубана-Савченко-Медведчука и заявлениями Москвы по Донбассу, в том числе, как быстро ее отпустило по миротворцам, важно также обратить внимание на намеки о помиловании украинских политзаключенных, слухи об отставке Лаврова.

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