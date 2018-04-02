За поребриком розпачалася істерика з приводу того, що СБУ розпочали слідчі дії щодо діяльності Української Православної Церкви Московського Патріархату.

Ну по-перше, вона ніяка не українська. Це філіал КГБ, а зараз ФСБ, з розголуженою мережою агентури, з оперативнимм квартирами та віковою практикою антиукраїнської діяльності.

По-друге, за інформаційною доктриною РФ, яка є другою після військової, релігія та духовне життя громадян є об’єктом регулювання та контроля держави РФ.

Ми, звісно, не громадяни, але і на цей випадок у РФ є нормативні документи які дозволяють усім їх службам працювати за кордоном тоді, коли ця робота веде до захисту інтересів РФ.

А концепція «руського світу» дозволяє по неписаним для світу, але дуже зручними для Москви законам, провадити спеціальні операції, від військових до інформаційно-психологічних, за для захисту інтересів россійськомовних та громадян колишнього Радянського Союзу, чиєю правоприємницею Путін оголосив РФ.

По-третє, УПЦ МП весь цей час брала судьба в подіях у Криму та Донецькій і Луганській областях. Є відомості, що саме через їх монастирі під видом паломників заїздила частина групи Гіркіна, а також перевозилася зброя та кошти.

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Крім того через церкви московського патріархату велася активна антиукраїнська пропаганда, дезінформація про Майдан та його ідеї, нав’язувалася ідея обраності Путіна Богом і тому подібна єресь.

Тому я хотів би підтримати будь-які кроки СБУ направлені на захист національних інтересів України.

Та особливо вітаю дії які спрямовані на захист від загроз, що ідуть від військово-гебістської машини РФ, частиною якої є «Українська» Православна Церква Московського Патріархату.

Певен, що тут потрібна усебічна підтримка і від українського суспільства, а ще ліпше наполегливі та жорсткі вимоги до СБУ.

Адже попри невиважену істерію РФ про «гонения на православие и духовность спецслубами Украины», дії СБУ щодо УПЦ МП дуже кволі та не системні.

За 5 років СБУ, разом з прокуратурою АР Крим, відкрили тільки одне провадження за ч.1 ст.437 УК.

Дуже сподіваюся, що дії українських спецслужб, нарешті, стануть більш ефективними у цьому питанні, тим більше, що розуміння у деяких співробітників є.

Тепер справа за політичним рішенням та громадянською вимогою до СБУ припинити та захистити нас від антиукраїнської діяльності філіалу ФСБ РФ «Української» Православної Церкви Московського Патріархату.

І хай допоможе нам Господь.

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