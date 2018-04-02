«Новая почта» не предоставляет адресную доставку с оплатой при получении товара.

Об этом рассказали участники розничного рынка, пишет Retailers.

Кроме того, по данным издания, оператор начал извещать партнеров, что рассматривает возможность о полном отказе от этой услуги.

«Способ оплаты наличными от «Новой почты», при получении посылки доставленную курьером, перестал работать 19 марта. Длилось это неделю», — рассказала Chief Customer Officer онлайн-магазина modnakasta Наталия Назарчук.

В самой компании пока не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, отметив, что в ближайшее время пользователи, смогут осуществить платежи онлайн – «Новая почта» запустит все услуги, в том числе финансовые, в мобильном приложении, личном кабинете и на сайте. Впрочем, в компании не указали сроков запуска.

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