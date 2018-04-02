Введением подобных мер Китай грозил США еще 23 марта. Т

Таможенная комиссия по тарифам китайского Государственного совета приняла решение ввести повышенные пошлины на 128 наименований товаров, импортируемых из Соединенных Штатов. Так Пекин отреагировал на введение Вашингтоном тарифов на импорт стали и алюминия. Соответствующее сообщение размещено на сайте китайского Министерства финансов, информирует svodka.net.

Подобное решение в Пекине объяснили необходимостью ​«защитить интересы» государства, а также «сбалансировать потери, вызванные мерами США». Китай, как отмечается в заявлении министерства, счел их «нарушением правил ВТО» и «серьезным ущемлением интересов» страны.

Теперь, согласно решению местных властей, импортируемые из Штатов фрукты и производимые из них продукты будут облагаться пошлиной 15%. Тариф на свинину и продукцию из нее составит 25%. Подобная мера, как уточняется в сообщении китайского Минфина, вступит в силу со 2 апреля. В остальном же политика Пекина по понижению пошлин в отношении товаров из других стран, как указывается в сообщении ведомства, не изменится.

Введением подобных мер Китай грозил США еще 23 марта. Тогда на своем сайте китайский Минфин опубликовал список товаров, импорт которых из США мог подвергнуться обложению повышенными пошлинами. В перечне, в частности, оказались свежие фрукты (бананы, инжир, ананасы, гуава, авокадо, манго, хурма, вишня, груши, яблоки, киви и др.), ягоды (свежий виноград, арбуз, дыня, замороженная малина, ежевика, шелковица, смородина и крыжовник), сухофрукты (курага, чернослив, сушеные яблоки и др.), а также несколько видов орехов (бразильские орехи, фундук, грецкие орехи, фисташки и др.), вина и свинина.

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Распоряжение о введении тарифов на импорт стали и алюминия президент США Дональд Трамп подписал 9 марта. Оно тогда коснулось всех стран, кроме Канады, Мексики, стран Евросоюза, Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Единые пошлины на ввоз стали, согласно документу, составили 25%, на ввоз алюминия — 10%. Необходимость подобных мер Министерство торговли США затем объяснило тем, что импорт стали и алюминия «угрожает национальной безопасности» Штатов.

После этого, 22 марта, в Вашингтоне был принят меморандум о введении торговых ограничений в отношении Пекина. Соответствующее решение, как пояснял Трамп, было направлено на сокращение дефицита в торговле США с Китаем (он, как указывал президент, «по разным оценкам, составлял от $375 млрд до $504 млрд»). Для реализации подобных мер глава США тогда поручил составить список китайских товаров, которые будут обложены пошлинами. Всего, как отмечалось в документе, тарифы должны коснуться импорта на $60 млрд. В Китае после этого предостерегли США от «торговой войны».

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