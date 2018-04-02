Накануне отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии знакомая семьи привезла им из Москвы в Солсбери гречку, лавровый лист и специи, пишет The Times. Сергея и Юлию Скрипалей отравили в начале марта 2018 года Фото: EPA Отмечается, что в центре внимания расследования находятся двери дома Скрипаля в Солсбери, где были обнаружены следы "Новичка", но следователи также допросили друга семьи по поводу еды, привезенной из Москвы.По информации издания, Скрипаль попросил дочь привезти из России гречку, лавровый лист и специи. Однако она забыла это сделать и попросила об услуге женщину, которая прибыла в Британию с мужем другим рейсом.Издание The Sun, сообщает, что правоохранители допросили эту женщину. Источник заявил СМИ, что "полиция выдвинула подозрение, что подарки для Юлии и ее отца, вероятно, содержали "Новичок".4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран. Ряд стран вызвали из РФ своих послов для консультаций. НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить. В посольстве РФ 30 марта потребовали предоставить им доступ к выздоравливающей Скрипаль.Юлия Скрипаль является гражданкой России, а ее отцу предоставили политическое убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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