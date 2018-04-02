|Маск и 1 апреля: обанкротился и напился
|02.04.2018 11:38
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Разработчик на директор SpaceX и Tesla 1 апреля сообщил (пошутил - ред.), что его компания обанкротилась, следовательно он запил, передает со ссылкой на Twitter миллиардера.
По его словам, даже массовая продажа яиц не помогла Tesla, следовательно компания полностью обанкротилась.
"Пало-Альто, штат Калифорния 1 апреля 2018 года. Несмотря на интенсивные усилия по сбору средств, в том числе массовая продажа яиц, мы с грустью сообщаем, что Тесла полностью обанкротилась. Так обанкротилась, что вы не поверите", - написал он.
Маск объяснил, что Tesla попала под все статьи Кодекса о банкротстве, включая главу 14 с половиной (худшую).
Позже Маск опубликовал твит с фото на котором написано "банкрот".
В описании к фото отметили, что Илона нашли в отключке у модели Тесла 3, в окружении пустых бутылок Teslaquilla (Теслаквиллы) со следами засохших слез на щеках.