Обломки китайского космического корабля упали на Землю Большинство элементов космического аппарата распались при вхождении в атмосферу Земли Обломки китайского космического корабля Tiangong-1, не сгоревшие в плотных слоях атмосферы, упали на Землю. Фото: FRAUNHOFER FHR / HANDOUT / EPA Станция вошла в атмосферу Земли в 3:15 по Киеву, - сообщает ВВС со ссылкой на китайское космическое агентство Большинство элементов космического аппарата распались при вхождении в атмосферу Земли над южной частью Тихого океана. Астроном Джонатан Макдавел с Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики предположил, что станция упала на северо-запад от Таити. Космический корабль Tiangong-1 или Heavenly Palace 1 длиной 10,4 метра запустили в 2011 году для проведения экспериментов по стыковке на орбите в рамках амбициозной космической программы Китая, целью которой является размещение постоянной станции на орбите до 2023 года. Ранее предполагалось, что обломки Tiangong-1 упадут на Землю 2 апреля. Напомним, в октябре 2017 стало известно, что китайская космическая станция "Тяньгун-1" бесконтрольно падает на Землю . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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