



Відома співачка Марія Яремчук, яка скоро з'явиться на екранах у стрічці "Легенді Карпат" разом з Валерієм Харчишиним, з'явилась на обкладинці "Теленедели" і дала відверте інтерв'ю, зокрема поговоривши про зйомки у стрічці.



"Нічого незвичайного робити не довелося. Хустки і раніше надягати доводилося, запаску і старовинні сорочки теж. Ось тільки шкарпетки для мене були в новинку. Вони з овечої вовни і сильно кусаються - не найприємніші відчуття", - згадує артистка.



"Я дуже люблю спілкування. Але будучи чутливою людиною, старанно захищаю себе від тих, від кого відчуваю небезпеку. Сама в атаку не йду ніколи, а якщо доведеться захищатися - о, тоді тримайтеся! Таке бувало на вокальних конкурсах, коли проти мене починали інформаційну війну - хотіли прибрати, тому що бачили в мені конкурентку. Тоді я включала свій гуцульський норов. Є такий чудовий польський вираз - "Zesram Się A Nie Dam Się", який означає "вилізу зі шкіри геть, але не програю". Ось так я і робила", - говорить Яремчук.



"Всяке бувало: то багато заробляла, то взагалі нічого - як лінія на кардіограмі. У цьому сенсі у мене ніколи не було стабільності. Поки не зрозуміла: треба думати про роботу, а не про гроші, тоді буде і одне, і інше. Раніше , бувало, витрачала, щоб просто довести оточуючим: я ж співачка, я заробила і можу собі дозволити. Тому що всі робили мені зауваження (мовляв, не відповідаю стандартам) і порівнювали з батьком. А ще давали поради! Зрештою, борщ з порад у мене в голові скипів і прокис, тому його довелося виплеснути. Я запитала себе, про те чого хочу сама. Все дуже просто: залишатися собою і робити те, що підказує мені серце", - додає зірка.





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