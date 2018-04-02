Согласно сообщению департамента экономической политики и стратегического планирования ОГА, на растаможивание и проверку груза понадобилось пять дней, а объем поступлений в бюджет составил более 8,5 млн грн.

Поставка 130 тыс. ящиков фруктов, крупнейшая за последние 10 лет, из Эквадора осуществлена в морском порту «Черноморск» (Одесская обл.), сообщается на сайте Одесской облгосадминистрации, информирует svodka.net.

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Ранее Одесская облгосадминистрация вместе с профильными службами начала несколько пилотных проектов по улучшению условий ведения бизнеса импортерами различных видов продукции.

В частности, был подготовлен к рассмотрению Кабинета министров Украины проект законодательных изменений, обеспечивающий упрощение процедур фитосанитарного контроля в одесском регионе.

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«В январе-феврале 2018 года фитосанитарный контроль в режиме «импорт» прошли 2,564 тыс. контейнера с 57,1 тыс. тонн овощей и фруктов, что на 75,7% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Из общего количества контейнеров, импортируемых через таможенную территорию Украины, одесскими таможенниками растаможено 25,7% их общего количества, что на 10,3 п.п. больше, чем в январе-феврале 2017 года», — отмечается в сообщении ОГА.

Порт «Черноморск» — универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов – наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта – свыше 30 млн тонн.

Пропускная способность порта по перевалке контейнеров – 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.

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