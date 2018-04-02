Художник Василий Колотуша из Черкасс выполнил заказ британской компании, создав иллюстрации к альбому песен Элтона Джона в исполнении мировых звезд. Идея обложки и оформления альбома принадлежит британскому заказчику Фото: hpluscreative / Facebook Об этом пишет DTF Magazine.Колотуша, живущий в Черкассах, рассказал, что к нему обратилась британская компания Studio Fury с предложением создать иллюстрации для обложки и наполнения диска.Художник создал только семь иллюстраций, идея которых полностью принадлежит студии."Они имели полный контроль над процессом работы, в том числе выбрали цветовую схему, ракурсы, детали", – рассказал Колотуша.Альбом Revamp состоит из песен Элтона Джона в исполнении Леди Гаги, Pink, Майли Сайрус, Сэма Смита, Эда Ширана, Coldplay.Элтон Джон заявил, что прекратит гастролировать после прощального турне Yellow Brick Road, которое начнется в сентябре 2018 года.Музыкант начал выступать в середине 1960-х со своей группой Bluesology, а его первые зарубежные сольные гастроли стартовали в Лос-Анджелесе в 1970-м. За свою карьеру сэр Элтон дал более 4 тыс. концертов в более чем 80 странах мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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