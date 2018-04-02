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Украинский художник создал обложку альбома кавер-версий песен Элтона Джона
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02.04.2018 11:45
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Художник Василий Колотуша из Черкасс выполнил заказ британской
компании, создав иллюстрации к альбому песен Элтона Джона в
исполнении мировых звезд. Идея обложки и оформления альбома
принадлежит британскому заказчику Фото: hpluscreative / Facebook Об
этом пишет DTF Magazine.Колотуша, живущий в Черкассах, рассказал,
что к нему обратилась британская компания Studio Fury с
предложением создать иллюстрации для обложки и наполнения
диска.Художник создал только семь иллюстраций, идея которых
полностью принадлежит студии."Они имели полный контроль над
процессом работы, в том числе выбрали цветовую схему, ракурсы,
детали", – рассказал Колотуша.Альбом Revamp состоит из песен
Элтона Джона в исполнении Леди Гаги, Pink, Майли Сайрус, Сэма
Смита, Эда Ширана, Coldplay.Элтон Джон заявил, что прекратит
гастролировать после прощального турне Yellow Brick Road, которое
начнется в сентябре 2018 года.Музыкант начал выступать в середине
1960-х со своей группой Bluesology, а его первые зарубежные сольные
гастроли стартовали в Лос-Анджелесе в 1970-м. За свою карьеру сэр
Элтон дал более 4 тыс. концертов в более чем 80 странах мира.
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