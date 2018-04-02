Возле г. Вилково Одесской области в результате прохождения волны весеннего половодья и нагонного ветра ожидается сохранение опасных уровней воды. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает

"2-5 апреля на р. Дунай возле г. Вилково (Одесская обл.) в результате прохождения волны весеннего половодья и нагонного ветра ожидается сохранение опасных уровней воды в пределах 160-170 см (при 155 см подтопления пониженных незаселенных участков города). На 8 часов 30 марта уровень воды р. Дунай г. Вилково равен 160 см над нулем поста", - говорится в сообщении.

Также 3-5 апреля на украинском участке из-за прохождения волны весеннего половодья ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 535 см над нулем поста, при которой начинается подтопление причалов № 1-5 Ренийского морского торгового порта.

Также по состоянию на утро 2 апреля остается подтопленной территория частных усадеб по улице Бердянской Амур-Нижнеднепровский района города Днепр.

Как сообщил Укргидрометцентр, 2 апреля в связи с ожидаемыми дождями и снеготаянием вероятно повышение уровней воды в следующих водоемах:

- в нижнем течении р.Боржава - 2,0-2,5 м, с выходом воды на пойму, частичное затопление сельхозугодий ряда приречных сел, автодорог местного значения;

- на участке Тисы Бычков - Вилок, в нижних течениях Ужа и Латорица 1,5-2,0 м, с выходом воды на пойму;

- реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), в верховьях и средних течениях рек Закарпатья 0,5-1,5 м;

- реках бассейнов Припяти, Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2-0,7 м, выход воды на пойму, вероятно достижение отметок начального затопления отдельных хозпостройки (Ратневском р-н Волынской обл.).

Кроме того, вероятно образование значительного местного стока с дополнительными подтоплениями и оползнями переувлажненного почвы.

"В связи с продолжением развития весеннего половодья и осадками 2 апреля на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается дальнейший подъем уровней воды на 0,2-0,7 м над текущими уровнями, без негативных последствий", - проинформировали спасатели.

Напомним, 1 апреля на украинском участке Дуная в створе гидропоста Вилково ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 185 см над нулем поста, при которой подтопляется 50% города Вилково, в связи с прохождением волны весеннего половодья и усилением ветра.

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