С 1 апреля пенсии перечислили военным и работающим пенсионерам

Так, изменения коснутся работающих пенсионеров, а также военнослужащих.

"В этом году впервые Законом предусмотрено, что с 1 апреля каждого года Пенсионный фонд Украины без дополнительного обращения лица проводит перерасчет пенсий при определенных условиях, а именно: лицам, получающим пенсию по возрасту, по инвалидности и по выслуге лет. Однако по выслуге лет тем лицам, которые на момент пересчета достигли пенсионного возраста ", - сообщила директор департамента пенсионного обеспечения Фонда Елена Охрименко, передает пресс-служба ведомства.

Также отмечается, что перерасчет касается лиц, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжили работать и после назначения / перерасчета прошло два года.

То есть через каждые два года человек имеет право обратиться за перерасчетом. Для того, чтобы не было таких обращений, автоматически выбрано людей, которые имеют стаж, имеют заработную плату, и сделан перерасчет.

По словам Охрименко, есть две категории людей и два вида расчета. Те, кто проработал 24 месяцев, имеют право на проведение перерасчета пенсии по стажу и по заработной плате. Специалисты Фонда выбирают наиболее оптимальный вариант расчета: либо по стажу и заработной платой, или только по стажу.

Кроме того, в апреле пенсионеры силовых ведомств получат повышенные пенсии, но с учетом возросших сумм за январь-март.

В среднем пенсия военнослужащих повысится на 1,5 тыс. Грн.

Выплата будет осуществляться для военнослужащих Вооруженных сил Украины и других в размере 50% от повышенного размера пенсий. Расчет производится следующим образом: определяется размер пенсии на 1 января, которую получал человек. Далее определяется размер пенсии по новой справкой, которую предоставили уполномоченные органы. Уже с этой разницы 50% будет выплачиваться сверх того пенсии, которую человек получал на 1 января 2018 года.

Напомним, в Украине вступил в силу пенсионная реформа , которая предусматривает повышение необходимого стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и постепенное повышение до 35 лет в 2028 году.