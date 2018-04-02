Фанаты популярной фантастической саги "Звездные войны" предложили заменить Кэрри Фишер, которая ранее исполняла роль принцессы Леи, актрисой Мэрил Стрип. Об этом сообщается в соответствующей петиции .

Поклонники уверены, что Стрип будет достойной заменой Фишер, которая умерла в 2016 году. Также в петиции отмечается, что благодаря актерскому мастерству и дружеским отношениям с Фишер Стрип является "идеальным кандидатом на роль принцессы Леи".

В настоящее время петицию подписали почти 8,6 тысяч человек. Всего необходимо девять тысяч подписей.

Как сообщал svodka.net ранее, знаменитый вымышленный фильм "Звездные войны: Последние джедаи" стал триумфатором премии журнала Empire. Восьмой случай выиграл в пяти номинациях, включая "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучшая актриса".

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