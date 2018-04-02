|Алена Шоптенко удивила поклонников архивными снимками с Владом Ямой
|02.04.2018 11:50
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Известный хореограф Алена Шоптенко решила вспомнить юность и опубликовала фотографии из ранней танцевальной карьеры, пишет со ссылкой на .
Пока Шоптенко ждет появления первенца, она радостно предается воспоминаниям. Тем более ей есть, что вспомнить!
На этот раз 30-летний хореограф поделилась снимками, на которых она танцует вместе с Владом Ямой.
Так, Алена опубликовала несколько фото, сделанных во время их с Владом выступлений на турнирах.
В кадре звезд едва узнать. Молодая и энергичная пара просто «зажгла» на паркете.
А вы помните Яму и Шоптенко такими?
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