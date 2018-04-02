Известный хореограф Алена Шоптенко решила вспомнить юность и опубликовала фотографии из ранней танцевальной карьеры, пишет со ссылкой на .

Пока Шоптенко ждет появления первенца, она радостно предается воспоминаниям. Тем более ей есть, что вспомнить!

На этот раз 30-летний хореограф поделилась снимками, на которых она танцует вместе с Владом Ямой.

Так, Алена опубликовала несколько фото, сделанных во время их с Владом выступлений на турнирах.

В кадре звезд едва узнать. Молодая и энергичная пара просто «зажгла» на паркете.

А вы помните Яму и Шоптенко такими?

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