Во время испытаний офицер, находящийся на борту авианосца «Авраам Линкольн», принял на себя управление истребителем F/A-18E Super Hornet и успешно посадил его на палубу корабля. Также в воздухе были проведены маневры на дистанционном управлении.

Во время тестирования оператор системы ATARI управлял самолетом с помощью джойстика, а на борту находился пилот для подстраховки. Технология позволяет управлять самолетом на расстоянию до пяти миль.

В ВМС США отметили, что система не предназначена для постоянного дистанционного управления самолетом. Ее главная задача – исправлять ошибки пилота и выполнять роль резервного управления в случае непредвиденных обстоятельств.

Система ATARI была разработана по заказу ВМС США. Первые испытания прошли в 2016 году. В 2017 году ей оснастили несколько истребителей /A-18E Super Hornet.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира