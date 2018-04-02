|В Сети появилась информация о ценах OnePlus 6
|02.04.2018 11:53
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В Сети была опубликована новая информация о будущем флагмане китайского производителя OnePlus 6. В частности — была названа стоимость модификаций устройств флагманской линейки.
Презентация китайского гаджета должна состояться в апреле текущего года, информирует svodka.net.
Однако точная дата релиза пока не раскрывается производителем.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Об этом пишет Gizmochina.
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Издание сообщает, ссылаясь на источник, что флагман этого года будет стоить дороже.
Базовая версия с 64 ГБ внутренней памяти обойдется покупателю в 523 доллара.
Смартфон с объемом памяти 128 ГБ будет стоить 602 доллара, а с 256 ГБ — 697 долларов.
Ранее сообщалось, что эксперты назвали смартфон с лучшей в мире камерой. Лидером была признана новинка от Huawei.