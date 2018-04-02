Первый беспилотник "Почты России" разбился сразу после взлета. Видео
02.04.2018 11:54
В российском Улан-Уде первый беспилотный аппарат "Почты России"
разбился сразу после взлета, врезавшись в жилой дом. Об этом 2
апреля сообщило агентство FlashSiberia. В церемонии запуска
аппарата участвовали глава Бурятии Алексей Цыденков и гендиректор
"Почты России" Николай Подгузов. Перед запуском Подгузов отметил,
что проект "должен стать успешным". Во время первого полета
беспилотник должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний
Саянтуй, расположенное в 15 км от места старта. В "Почте России"
заявили, что беспилотник могли сбить с курса Wi-Fi-точки. |
Беспилотник врезался в жилой дом Скриншот: Телерадиокомпания
Тивиком / YouTube видео Видео:
Телерадиокомпания Тивиком / YouTube