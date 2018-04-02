В российском Улан-Уде первый беспилотный аппарат "Почты России" разбился сразу после взлета, врезавшись в жилой дом. Об этом 2 апреля сообщило агентство FlashSiberia. В церемонии запуска аппарата участвовали глава Бурятии Алексей Цыденков и гендиректор "Почты России" Николай Подгузов. Перед запуском Подгузов отметил, что проект "должен стать успешным". Во время первого полета беспилотник должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, расположенное в 15 км от места старта. В "Почте России" заявили, что беспилотник могли сбить с курса Wi-Fi-точки. | Беспилотник врезался в жилой дом Скриншот: Телерадиокомпания Тивиком / YouTube видео Видео: Телерадиокомпания Тивиком / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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