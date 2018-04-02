1. “В Евпатории состоялась акция по высадке Аллеи Славы имени Бессмертного Полка на улице 2-ой Гвардейской Армии”.

Дети высаживали растения в военной форме. Приближается пик победобесия

2. В ДЕТСКОМ центре “Артек” оккупанты продолжают учить детей УБИВАТЬ в прямом смысле этого слова

3. “Артек” и Следственный комитет оккупантов подписали соглашение о партнерстве, согласно которому в детском центре будет реализовываться вертухайская программа “Юный следователь”

4. За 4 года оккупанты показали, что такое “русский мир”. Теперь то, что в 2014 году вызвало бы у ваты поросячий визг, вызывает страх и предвкушение беды… Пионерский парк в Ялте обещают обновить до конца года. Комментарии: “Главное, чтобы не привели в порядок так же, как и автовокзал”, “Не дай Бог. Главное, чтобы растительность не попилили”, “Брехня”, “Когда доложат плитку на набережной и что с шахматной аллеей? Об этом в горадминистрации ничего не сообщают?”, “Б*я, может, не надо? Последнее время любое начинание закачивается вырубкой и застройкой!”, “Термин «реконструкция» вызывает у ялтинцев закономерную тревогу о судьбе парка”, “Огородят забором и всё. У нас теперь забор — решение любой проблемы”, “Да, и забором не забудьте все это обнести”, “Закатают весь парк в асфальт, как в Симферополе. И вся реконструкция”. После этого комментарии закрыли

5. В Евпатории учуяли запах сталинизма. Геноцид жителей Крыма продолжается: “В Евпаторийской городской больнице происходит просто беспредел. Уже много лет предпринимаются попытки развалить офтальмологическое отделение. Пару лет назад в офтальмологическое отделение переселили терапию, а офтальмологическому отделению выделили пару кабинетов несколькими этажами ниже. Были заверения, что это временно. Мы, пациенты данного отделения, обращались с жалобой к Аксенову, т.к. это единственное близлежащее офтальмологическое отделение на западном берегу Крыма. Получили ответ, что всё это временно, якобы идет ремонт, и скоро отделение займет прежнюю локацию. Уже сменился главврач больницы, а отделение ДО СИХ ПОР тулится в нескольких кабинетах. Недавно узнали новость еще лучше: с подачи нового главврача Евпаторийской городской больницы сотрудников офтальмологического отделения переводят в поликлинику без всяких объяснений. Сотрудников заставляют писать непонятные заявления, грозят какими-то неблагоприятными последствиями. Как будет вестись прием пациентов — тоже непонятно. Ни о каком стационаре, я так понимаю, что речь уже не идет. Попахивает сталинизмом. Им плевать на своих сотрудников и становится понятно, почему в больницах работать некому. И всё же: почему страдаем мы? В 2015 году все новостные ленты пестрили, что в Евпатории будет создан межрайонный офтальмологический центр. И где он? На бумаге? Мне, обычному человеку, абсолютно непонятно, как главврач может решать судьбу целого отделения? Куда же тогда обращаться? Анонимно”

6. В Крыму производят воду под названием “Вода Вежливая Питьевая (ВВП)”. Видимо, для роста продаж между скрепонутых. Кстати, слово “вежливый” довольно часто теперь используют в маркетинге на острове невезения

7. Неизвестный в Феодосии помыл голову прямо в магазине ПУД (бывший АТБ). Очевидцы начали делать замечания: “Хлопці, це шо такое?”. Некоторые удивились не столько помывке головы в общественном месте, сколько украинскому языку у окружающих: “Мне одному показалось, что у всех говорящих явно выраженный украинский акцент?”

8. На севастопольском ватофоруме готовятся к сезону отпусков… по украинским паспортам, и ждут Ryanair в Херсоне. Но боятся, как бы оккупанты чего не выкинули в ответ. В вопросе украинских паспортов, судя по всему, наступила полная идиллия: “Польша радует. Уже сейчас из Катовице Визэйр на Сицилию туда-обратно 65 евро. Алиталиа из Киева в четыре раза дороже!”, “В Мининфраструктуры (Украины) хотят завести Ryanair в Херсон, что даст возможность людям, которые живут в Крыму, летать в Европу”, “Хорошее дело, но, к сожалению, слишком многим здесь (в Крыму) такое как серпом по… Как бы с открытием Ryanair в Херсоне не закрылись переходы на Перекопе”, “Да, дело было бы хорошее. Я за 4 с половиной часа как-то на басике 23-часовом добрался в Херсон”

9. Предатели в Севастополе, которые сидели в фейковых комиссиях на шоу “выРАБЫ путина”, прощаются с безвизом, поездками на материковую Украину к родственникам, за лекарствами и т.д. Массово ищут себя на Миротворце — и находят: “Проверила лично — все севастопольские члены комиссии есть на сайте Миротворца. Все — изменники Родины”, “Так точно, тоже проверил. Советую предупредить всех знакомых и родственников, которые сидели за столами на выборах”, “Так это (Миротворец) не официальный сайт, как бы к СБУ отношения не имеет. И что будет, если на границе узнают?”, “Да, не имеет. И кто им тогда инфу о «предателях» сливает? Вместе с пограничниками иногда дежурят «активисты», которые могут пользоваться этой базой”

10. Встретил знакомую ватницу. Разговорились. Говорит: “Всякая власть от Бога”. Спросил за Гитлера. Нет, говорит, он от дьявола. Спросил за Сталина. Отвечает: “Он от Бога, он войну выиграл”. Говорю ей: “Так он попов сотнями расстреливал и церкви сжигал!”. На что услышал в ответ: “Да пошёл ты на х*й”.

11. Севастополь. Гиперватный тесть сказал, что мы (проукраинские) только своему “Дождю” и “Пятнице” верим. Самое смешное, что он и ему подобные даже не могут представить себе людей, которые ВООБЩЕ не смотрят телевизор!

12. Пообщался с понаехавшими. Они даже при общении, глядя в глаза, продолжают в носу ковыряться. Это у меня появились новые соседи. Меня чуть не вырвало. Семья военных, по переводу. За съем квартиры платит россия. Вернее, российское стадо баранов.

P.S. Знакомая ватница недавно собиралась в Херсон за украинским безвизовым паспортом. Потом скрепный ветер перемен занёс её сначала в комиссию на выборах путина, а потом и в базу Миротворца (проверил лично). Встречаю ватницу. Спрашиваю, получила ли она уже украинский паспорт? Говорит, что передумала, мол, не сильно и хотелось. А глазёнки такие грустные-грустные. Продолжаю давить на мозоль: “А ты слышала, что Ryanair наконец в Украину заходит? Можно будет дёшево и без виз в Европу летать”. В её глазах печаль сменилась злостью: “Ой, да нафига нам тот Ryanair!? Вон мост построят и всё будет нормально!”. А я ведь знаю, что у ватницы вся родня живет на материковой Украине. И до оккупации она любила по “европам” путешествовать. А мост по последствиям для неё, как взятие картонного Рейхстага — гонора много, а результата ноль.

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