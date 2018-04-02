Боевики применяли тяжелые минометы

В частности, на луганском направлении, грубо нарушая Минские договоренности, соперник из запрещенных 120-мм минометов, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал укрепления ВСУ близко Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82-мм агрессор применил по защитникам Троицкого, а стрелковое оружие - в районе Станицы Луганской, - сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении с 82-мм минометов оккупанты четыре раза открывали огонь по украинским опорных пунктах в Авдеевке, а также - близко Песков, Широкино и Шахты Бутовка.

С гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Шахты Бутовка, Старогнатовка, Павлополь и Водяного. Крупнокалиберные пулеметы враг применил в районе Каменки, Гнутово, Водяного и опытно. Пблизу Павлополь велся снайперский огонь.

Кроме этого, из стрелкового оружия соперник обстреливал укрепления ВСУ неподалеку Авдеевки, Талаковка, Верхнеторецком и Водяного.

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. В штабе отметили, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется.