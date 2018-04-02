|Сутки в АТО: 38 обстрелов, потерь нет
|02.04.2018 11:55
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Боевики применяли тяжелые минометыЗа прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали срывать "пасхальное перемирие" осуществив 38 обстрелов позиций украинских защитников.
Андрій Попіль. Фото: Андрій Попіль
В частности, на луганском направлении, грубо нарушая Минские договоренности, соперник из запрещенных 120-мм минометов, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал укрепления ВСУ близко Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82-мм агрессор применил по защитникам Троицкого, а стрелковое оружие - в районе Станицы Луганской, - сообщает пресс-центр штаба АТО.
На донецком направлении с 82-мм минометов оккупанты четыре раза открывали огонь по украинским опорных пунктах в Авдеевке, а также - близко Песков, Широкино и Шахты Бутовка.
С гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Шахты Бутовка, Старогнатовка, Павлополь и Водяного. Крупнокалиберные пулеметы враг применил в районе Каменки, Гнутово, Водяного и опытно. Пблизу Павлополь велся снайперский огонь.
Кроме этого, из стрелкового оружия соперник обстреливал укрепления ВСУ неподалеку Авдеевки, Талаковка, Верхнеторецком и Водяного.
В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. В штабе отметили, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется.
Президент Петр Порошенко 1 апреля, встретился с военнослужащими 79 десантно-штурмовой бригады и бойцами Нацгвардии, воюющих на Донбассе.