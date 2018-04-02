ЕБРР предоставит "Новой Поште" кредит под развитие

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит на развитие компании "Нова Пошта", лидеру экспресс-доставки в Украине.

Такие планы подтвердили обе стороны кредитного соглашения.

Сумма кредита пока не оглашается. Также информация о кредите не указана на веб-сайте ЕБРР. Между тем, согласно правилам банка, он может не публиковать информацию о кредите, сумма которого составляет менее $20 млн.

Подробности соглашения и планы развития компании будут оглашены на совместной пресс-конференции 4 апреля 2018 года.

Основанная в 2001 году, "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 2,3 тыс. отделений по всей стране. В 2017 году "Нова Пошта" доставила более 145 млн отправлений, из которых более 5 млн составили международные.