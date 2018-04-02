Минздрав прогнозирует, что с началом реформы доходы семейных врачей, терапевтов и педиатров существенно вырастут.

В Украине стартует первый этап медреформы, в ходе которого пациентам надо выбрать врача первичной медпомощи, информирует svodka.net.

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На этом первом этапе украинцы будут подписывать декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром. На основе деклараций пациент закрепляется за конкретным врачом, а оплата врача будет варьироваться в зависимости от количества подписавших с ним декларацию пациентов. Начисление оплаты по новым принципам начнется с 1 июля.

Минздрав прогнозирует, что с началом реформы доходы семейных врачей, терапевтов и педиатров существенно вырастут.

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Как разъяснили в Минздраве, терапевт может обслуживать до 2 тысяч пациентов, семейный врач — 1,8 тысячу, педиатр — 900. Данные нормативы просчитаны исходя из средней действующей загрузки участковых врачей. При этом семейному врачу или терапевту не нужно будет ежемесячно принимать всех пациентов, которые подписали с ним декларацию.

Для подписания декларации пациенты выбирают врача в любом медицинском учреждении, которое оказывает первичную помощь, не обязательно по месту жительства.

Однако подписание деклараций будет вероятно только в тех медучреждениях, которые присоединились к реформе. Они будут брендированы соответствующей наклейкой с текстом «Тут можно выбрать своего врача». Эта наклейка свидетельствует о подключении к системе электронного здравоохранения ehealth.gov.ua

Для подписания декларации пациенты должны иметь с собой паспорт, идентификационный код и мобильный телефон, на который будет прислан подтверждающий код. Для детей до 14 лет необходимо свидетельство о рождении ребенка.

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Для подписания декларации не нужно заполнять никаких бумажных бланков или заявлений. Декларации будут распечатываться из системы после введения данных конкретного пациента. Пациент должен подписать два распечатанных экземпляра, один которых остается в медучреждении, а второй — у пациента.

Сотрудник медучреждения подтвердит декларацию электронной подписью и отправит ее в электронную систему.

После подписания декларации Национальная служба здоровья будет направлять деньги за ведение конкретного пациента конкретному врачу.

Минздрав призвал пациентов информировать о случаях отказа в подписании декларации или о нарушениях порядка их подписания.

Ведомство отмечает, что кампания по подписанию декларации с семейным врачом не имеет сроков окончания, следовательно нет необходимости подписывать декларации в первые дни или недели кампании.

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